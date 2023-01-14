我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

糧食券屢遭盜用 拜登簽署將法案補償

記者顏潔恩／紐約報導
去年10月1日或以後糧食券遭盜用者，可申請補償。(記者張晨／攝影)
去年10月1日或以後糧食券遭盜用者，可申請補償。(記者張晨／攝影)

紐約州國會眾議員孟昭文13日宣布，她與參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)等共同提出加強對糧食券(SNAP)受益人保護的法案，13日由拜登總統簽署，農業部將為去年10月1日起受害的民眾提供賠償，並升級刷卡裝置；布碌崙(布魯克林)日落公園等華社，此前屢傳糧食券遭盜用，社區人士盼望新法實施後，民眾終於能安心。

自從糧食券由傳統紙質版更新為EBT卡之後，盜刷現象便層出不窮。不法分子通常在刷卡機安裝盜刷裝置，複製糧食券使用者輸入的信息，製作假卡片消費。全美各地發生大量盜用事件，去年1至8月，紐約市持卡者便損失73萬元。國會議員提出修法，彌補福利金被盜而無法補償的缺陷，並推動聯邦及州府採取新科技，制止盜竊行為。

拜登近日將該法簽入2023年支出法案，此次將為糧食券福利金自2022年10月1日或以後遭用的受害者，提供為期兩年的補償；「雖然不該忘記那些10月1日以前受害的民眾，但這將幫助紐約上千個家庭」，孟昭文表示，將繼續為受影響的家庭爭取補償。

SNAP對工薪家庭而言是必要的資源，維樂貴絲說道，新法將確保被盜金額歸還給這些家庭；陸天娜也說，無論通過身分盜竊、還是盜刷設備詐騙，將偵破這些手法，以免更多家庭中招。

布碌崙長期協助維權的華社人士表示，去年6、7、8月是福利金被盜的高峰，大多都來自日落公園社區，被盜用金額普遍200多元，最嚴重者損失3800元；受害者遭遇的經歷大同小異，福利卡從未丟失，有些可能是店面的刷卡機有問題，使用完後陸續出現被盜情況，而歹徒刷卡通常都是在外州地點、並非紐約。

當局提醒，持有者應經常查詢SNAP的手機APP，發現異樣時，立即更換密碼和福利卡；大多情況下，不法分子都是分次轉走金額。

糧食券 福利 拜登

上一則

庇護客危機喊話霍楚無反應 亞當斯訪德州

下一則

曼哈頓華埠持槍連3搶 華人髮廊受害

延伸閱讀

如剝洋蔥…拜登對密件未吐實 政治風暴越滾越大

如剝洋蔥…拜登對密件未吐實 政治風暴越滾越大
美日領袖聯合聲明 深化安全合作 鼓勵和平解決兩岸議題

美日領袖聯合聲明 深化安全合作 鼓勵和平解決兩岸議題
岸田文雄訪白宮 美日領袖將聚焦安全經濟

岸田文雄訪白宮 美日領袖將聚焦安全經濟
拜登2月7日發表「國情咨文」演說

拜登2月7日發表「國情咨文」演說
正推動新議題 暖場拜登競選連任…白宮臨政治危機

正推動新議題 暖場拜登競選連任…白宮臨政治危機

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款