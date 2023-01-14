糧食券屢遭盜用 拜登簽署將法案補償

去年10月1日或以後糧食券遭盜用者，可申請補償。(記者張晨／攝影)

紐約州國會眾議員孟昭文13日宣布，她與參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)等共同提出加強對糧食券 (SNAP)受益人保護的法案，13日由拜登 總統簽署，農業部將為去年10月1日起受害的民眾提供賠償，並升級刷卡裝置；布碌崙(布魯克林)日落公園等華社，此前屢傳糧食券遭盜用，社區人士盼望新法實施後，民眾終於能安心。

自從糧食券由傳統紙質版更新為EBT卡之後，盜刷現象便層出不窮。不法分子通常在刷卡機安裝盜刷裝置，複製糧食券使用者輸入的信息，製作假卡片消費。全美各地發生大量盜用事件，去年1至8月，紐約市持卡者便損失73萬元。國會議員提出修法，彌補福利 金被盜而無法補償的缺陷，並推動聯邦及州府採取新科技，制止盜竊行為。

拜登近日將該法簽入2023年支出法案，此次將為糧食券福利金自2022年10月1日或以後遭用的受害者，提供為期兩年的補償；「雖然不該忘記那些10月1日以前受害的民眾，但這將幫助紐約上千個家庭」，孟昭文表示，將繼續為受影響的家庭爭取補償。

SNAP對工薪家庭而言是必要的資源，維樂貴絲說道，新法將確保被盜金額歸還給這些家庭；陸天娜也說，無論通過身分盜竊、還是盜刷設備詐騙，將偵破這些手法，以免更多家庭中招。

布碌崙長期協助維權的華社人士表示，去年6、7、8月是福利金被盜的高峰，大多都來自日落公園社區，被盜用金額普遍200多元，最嚴重者損失3800元；受害者遭遇的經歷大同小異，福利卡從未丟失，有些可能是店面的刷卡機有問題，使用完後陸續出現被盜情況，而歹徒刷卡通常都是在外州地點、並非紐約。

當局提醒，持有者應經常查詢SNAP的手機APP，發現異樣時，立即更換密碼和福利卡；大多情況下，不法分子都是分次轉走金額。