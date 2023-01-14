強化紐約醫療系統 聯邦撥1.3億

紐約市護士日前大罷工，凸顯醫療資源窘境。(美聯社)

紐約州 國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)近日宣布爭取到1.3億元聯邦資金，用於幫助和振興紐約市不堪重負的醫療健康系統，以支持醫務人員擴招、產婦保健服務開展、學術醫療中心研究等發展。

陸天娜表示，紐約目前正面臨著嚴重的醫務工作者短缺設施不足。因為愈來愈多的產婦面臨死亡和產後憂鬱危機，陸天娜建議將4230萬元用於產婦保健，包括建立孕產婦心理健康 熱線，為需要幫助的婦女提供24小時緊急協助；此外，其中的3400萬元將撥給「為孕產婦心理健康和藥物適用障礙提供指導法案」，幫助婦女心理和藥物治療。

5000萬將用於擴招社區衛生保健醫療人員，支持紐約的公共衛生工作和基礎建設，招募、培訓、雇用加強醫療服務能力。

全州九個地區健康教育中心(Area Health Education Centers)也將獲得4700萬元補助，連結社區醫療和學校，向學生科普醫療健康職業，幫助學生對接相關從業機會。

因為過去的20年中，紐約州發現了9萬例萊姆病(Lyme Disease)報告，陸天娜表示，這筆經費中的3300萬元，也將用於萊姆病等蜱蟲傳播性疾病的研究、檢測 和預防。