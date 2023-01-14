恐同、種族歧視言論惹議 布碌崙法官退休

湯普森。(國王郡遺囑法院網站)

布碌崙 (布魯克林)遺囑檢驗法院(Brooklyn Surrogate Court)非洲裔法官湯普森(Harriet L.Thompson)，涉嫌發布恐同、種族歧視 言論，將出席聽證會審理；她近日遞信，表示因身體健康狀況，不再適合繼續司法工作，將於3月退休 。

67歲的湯普森，因涉嫌發布不當言論，原定近期舉行聽證會調查；儘管不承認指控，但調查委員會證實她曾說出這些評論，於是去年底向紐約州司法行為委員會(State Commission on Judicial Conduct)遞交證據，對她提出正式投訴。

一名高級法官在法律文件中寫道，湯普森曾說「同性戀者是人類的恥辱」，並指西語裔具有「欺騙性特徵」，可追溯至聖經時代；另一方面，訴狀也指她自2019年上任以來，未能及時完成遺囑法院的司法工作。

還未等到聽證會，湯普森日前已致信給紐約最高行政法官，將於3月1日退休；據悉，作為監督布碌崙法院的兩名法官之一，她的年薪為21萬元，作為同意辭職的一部分，湯普森也承諾今後不會再尋求或接受任何司法職位，也會停止原本要對委員會發起的訴訟。

消息也指，湯普森原本以健康為由，想延遲聽證會，而委員會對此的回應是，湯普森面臨的指控極其嚴重，若成立，有理由將她免職。既然她聲稱因身體狀況，無法履行司法職責，這也開闢了另一條途徑，立即並永久地罷免她。

湯普森的代表律師Andrew S. Fisher強調，其與委員會達成協議，不是因為真的做錯，「要不是因為健康狀況，她會堅定地為自己辯護」；對此，法院發言人拒絕回應，目前代理法官將暫時填補空缺。