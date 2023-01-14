莊文怡訪湛江華僑總會 觀念契合獲支持

莊文怡(前排右四)拜訪美國湛江華僑聯合總會，尋求支持。(莊文怡提供)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員參選人莊文怡(Susan Zhuang)，日前在州眾議員寇頓(William Colton)的陪同下拜訪美國湛江華僑聯合總會，針對社區安全、教育 等華人 重視議題進行交流；該會也認為觀念契合，願意支持。

莊文怡介紹競選理念，身為亞裔、兩個孩子的母親，和眾多華人一樣，視治安為頭等大事；教育方面，她向來支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，也支持作為社區支柱的小商家，會發揮自己的力量，爭取更公平的福利與資源。

民眾也向莊文怡表達觀點，安全方面，希望一方面要做好執法工作，另外削減警察 經費造成校警、警力不足，令家長對校園安全感到憂慮，也該採取措施。

此外，華人子弟學習好，但有時不夠自信，應提供機會多培養；莊文怡回應，幾個月前創辦的「明日之星」俱樂部，正是為提升華裔下一代的全面能力，之前舉辦青少年辯論會，獲得不錯迴響，也將推出更多項目。

會長黃益榮表示，華人參政，該會都大力支持，莊文怡的理念與他們契合，支持她參選；當日包括陳榮錦、黃海文、勞春榮、陳小玲等成員與鄉親參與活動。