長島納蘇郡建賭場？華人盼惠及社區

金沙集團計畫在納蘇郡退伍軍人紀念體育館打造娛樂中心。(構想圖╱金沙集團)

拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)與納蘇郡達成租賃協議，提交申請，計畫在納蘇郡退伍軍人紀念體育館(Nassau Veterans Memorial Coliseum)，耗資40億元打造娛樂中心，包括戶外空間、四到五星酒店、宴會廳、水療中心與世界級表演場地等，若獲執照，還將在此建造賭場。

長島 退伍軍人紀念體育館屬公家財產，位於尤寧戴爾(Uniondale)，周邊的西堡鎮(Westbury)與傑瑞可(Jericho)等地區近年受到華人 青睞，華人居民希望這項建案能惠及社區，為小商業者提供場地，改善當地經濟發展，但也有人擔憂，若在此建造賭場，恐加劇交通壅堵，居民染上賭癮等負面效應。

金沙集團董事長戈爾茨坦(Robert G. Goldstein)表示會與社區積極溝通提案；公司稱，在等待納蘇郡議會批准前，將接管體育場與周邊72英畝土地，即便未獲州府核准賭場執照，也將繼續此開發案。

根據法規，對體育館租約的更改要19名議員同意，共和黨 占12席多數席位；對此，共和黨籍納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)指，這項提案將為當地帶來可觀收入，「金沙公司提議為娛樂中心與豪華酒店選址，賭場只占整個項目10%」。

布萊克曼對此提案持開放態度，指只要金沙集團得到社區支持，他願意協商具體條款，但此時為時過早，需要社區權衡提案；金沙公司不願公布合約具體細節與詳細資金結構。

住家與體育館只有十分鐘車程的居民王曉薇表示，若此計畫帶動周邊經濟，為少數族裔與婦女商家提供經營場所，為社區帶來正面效益，願意接納，但要等開發商提供具體方案。

王曉薇說，當地居民積極參與相關事務，過去曾有公寓樓建案遭到居民抵制，擔憂造成學區擁擠等問題，若這個建案導致交通擁擠等負面影響，恐遭到居民的反對。

在傑瑞可居住超過20年的周Linda表示，開發案雖可提供大量工作，但建立賭場恐讓更多居民染上賭癮，「尤其影響青少年，得不償失」。