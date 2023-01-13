我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

長島納蘇郡建賭場？華人盼惠及社區

記者牟蘭／紐約報導
金沙集團計畫在納蘇郡退伍軍人紀念體育館打造娛樂中心。(構想圖╱金沙集團)
金沙集團計畫在納蘇郡退伍軍人紀念體育館打造娛樂中心。(構想圖╱金沙集團)

拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)與納蘇郡達成租賃協議，提交申請，計畫在納蘇郡退伍軍人紀念體育館(Nassau Veterans Memorial Coliseum)，耗資40億元打造娛樂中心，包括戶外空間、四到五星酒店、宴會廳、水療中心與世界級表演場地等，若獲執照，還將在此建造賭場。

長島退伍軍人紀念體育館屬公家財產，位於尤寧戴爾(Uniondale)，周邊的西堡鎮(Westbury)與傑瑞可(Jericho)等地區近年受到華人青睞，華人居民希望這項建案能惠及社區，為小商業者提供場地，改善當地經濟發展，但也有人擔憂，若在此建造賭場，恐加劇交通壅堵，居民染上賭癮等負面效應。

金沙集團董事長戈爾茨坦(Robert G. Goldstein)表示會與社區積極溝通提案；公司稱，在等待納蘇郡議會批准前，將接管體育場與周邊72英畝土地，即便未獲州府核准賭場執照，也將繼續此開發案。

根據法規，對體育館租約的更改要19名議員同意，共和黨占12席多數席位；對此，共和黨籍納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)指，這項提案將為當地帶來可觀收入，「金沙公司提議為娛樂中心與豪華酒店選址，賭場只占整個項目10%」。

布萊克曼對此提案持開放態度，指只要金沙集團得到社區支持，他願意協商具體條款，但此時為時過早，需要社區權衡提案；金沙公司不願公布合約具體細節與詳細資金結構。

住家與體育館只有十分鐘車程的居民王曉薇表示，若此計畫帶動周邊經濟，為少數族裔與婦女商家提供經營場所，為社區帶來正面效益，願意接納，但要等開發商提供具體方案。

王曉薇說，當地居民積極參與相關事務，過去曾有公寓樓建案遭到居民抵制，擔憂造成學區擁擠等問題，若這個建案導致交通擁擠等負面影響，恐遭到居民的反對。

在傑瑞可居住超過20年的周Linda表示，開發案雖可提供大量工作，但建立賭場恐讓更多居民染上賭癮，「尤其影響青少年，得不償失」。

共和黨 華人 長島

上一則

新財年預算 1027億再創紀錄

下一則

華人網吧遭劫 4嫌跑了 警1小時後才來

延伸閱讀

金水大賭場喜迎免年新春慶祝活動

金水大賭場喜迎免年新春慶祝活動
洛杉磯湖人隊和華美銀行攜手十六年2022年「感恩季」回饋社區系列活動

洛杉磯湖人隊和華美銀行攜手十六年2022年「感恩季」回饋社區系列活動
議員：拘留所拆除延宕 有利華埠社區抗爭

議員：拘留所拆除延宕 有利華埠社區抗爭
長島納蘇郡劫車頻發 狗被丟窗外拖行三街區

長島納蘇郡劫車頻發 狗被丟窗外拖行三街區
紐約客談／反對華埠監獄 社區應打持久戰

紐約客談／反對華埠監獄 社區應打持久戰

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

2023-01-06 07:02

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議