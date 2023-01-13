仇恨殺拾荒華男馬耀泮 兇嫌恐判22年

馬耀泮於2021年底離世，華人社區發起集會悼念，要求當局嚴懲兇嫌。(本報檔案照)

61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma)2021年在曼哈頓 哈林區無故遭非洲裔男子波維爾(Jarrod Powell)攻擊，九個月後離世；曼哈頓地區檢察官 辦公室12日表示，波維爾已在紐約州高等法院認罪，承認當時因為馬耀泮是亞裔 而攻擊，預料將被判處22年監禁。

波維爾承認仇恨犯罪相關的一級過失殺人罪，以及一項B級暴力重罪，承認攻擊馬耀泮只因他是亞裔；檢方指，波維爾將被判處22年監禁及釋放後五年監管，法官預計3月9日量刑；此外，檢方目前仍有44起與仇恨亞裔犯罪相關的案件。

馬耀泮離世時體重只剩下不到70磅。(本報檔案照)

根據起訴書，波維爾在2021年4月23日晚約8時15分，看到體重約114磅的馬耀泮在第三大道交125街處拾荒，他從後方跑向馬耀泮並從後方攻擊，馬耀泮倒地後，頭部、面部和脖子又被狠踹至少六腳，身受重傷，不省人事。

被告波維爾認罪。(警方提供)

在一旁等紅燈的公車司機目睹事件經過，攔下一旁救護車，送醫急救，診斷顱內出血，臥床九個月後於2021年底離世，體重只剩不到70磅，因襲擊造成其大腦嚴重損傷，不能進食，全身肌肉萎縮。

警方指，波維爾1988年至今，有15次被捕紀錄，多為攻擊罪。曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，該案不僅奪走馬耀泮的生命，更奪走紐約亞裔社區許多人的安全感，波維爾因為族裔攻擊他人致死，如今受到司法刑罰，慰藉馬耀泮在天之靈，親友也能節哀。

期間積極協助馬耀泮家人的社區人士陳家齡表示，馬耀泮遭攻擊後爭取正義的路很長，波維爾認罪後他也將結果轉告其家人，終於可以從悲傷中脫離；陳家齡將於宣判時，在法庭代表馬耀泮家人發表聲明。