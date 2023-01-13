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華人網吧遭劫 4嫌跑了 警1小時後才來

記者顏潔恩／紐約報導
警方通緝四名涉嫌搶劫的男子。(市警提供)
警方通緝四名涉嫌搶劫的男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)8大道華社一間華人網吧日前發生持槍搶案，四名匪徒深夜闖入，搶走店員及顧客數百元、多部手機；市警66分局12日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

本月11日近凌晨2時，四名外族裔劫匪闖入位於59街的「網吧部落」，亮出武器威脅一名店員及六名顧客；警方指，其中一匪掏槍，一人亮刀，從收銀機取走200元、並從顧客搶走五部手機，往9大道方向逃逸，無人受傷；據警方提供的錄像，四嫌身材瘦、膚色中等，全穿連帽衣犯案。

店員指，案發時雖未在場，但聽說當時還有十多名顧客，「報警時都在手機裡問得清清楚楚，確定人都走了，一個小時後才來做筆錄」。警方應沿著逃跑路線一路追查，而不是確認無人受傷就離開，「這次沒有鬧出人命，但難保下次不會發生大案」；每次都草草了事，未給犯罪分子起到震攝作用，才案件頻傳。他們說，華人在美國向來安分守己，卻總成為犯罪受害者，店內也曾有顧客貴重物品被偷，報警卻無音訊，希望這次警方真的要抓到人。

警方呼籲知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

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