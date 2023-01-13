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盜竊猖獗 109分局添15警打擊犯罪

記者鄭怡嫣／紐約報導
霍爾向社區介紹15名新科警員。(市警局提供)
霍爾向社區介紹15名新科警員。(市警局提供)

因應警力短缺問題，管轄法拉盛、白石鎮、大學點等地的109市警分局，近日迎來15名新科警員，將著重被分配至法拉盛市區巡邏。法拉盛轄區的犯罪增長率曾為全市最高，但近期已降至第七高，最嚴重的問題是針對民宅的入室盜竊。

11日晚於大學點的月度警民會上，109分局局長霍爾(Louron E. Hall)向民眾介紹本周剛調派至此的新警員。此前，市議員黃敏儀、帕拉迪諾(Vickie Paladino)及許多民眾，均曾向市警總局陳情，要求增援警力。15名新警剛從警察學院畢業，將重點在法拉盛商業街一帶巡邏，協助處理搶劫偷竊案件等。

109分局目前有200多名警員，與其他分局一樣，設白天、夜晚、及深夜三班巡邏，深夜巡邏警車約有10至11輛，白天則至少有11輛在全區巡邏。

根據市警局的最新數據，法拉盛轄區增長率如今為全市第七高，約46%，警方通過監控錄像及其他科技手段，破獲不少搶劫案，逮捕率上升顯著，霍爾表示，仍亟待解決的是針對民宅的入室盜竊案。

數據顯示，最近28天，109轄區已發生66起入室盜竊案，絕大多數為民宅，白天及夜晚都有，竊賊入室手段多樣，取走不易被追蹤的現金、珠寶、名牌包等，針對公寓的郵箱盜竊也多。警方近日逮捕兩名郵件盜竊犯，已在轄區內對九棟公寓大廳的郵箱下手。

失竊財物在1000元以上的重竊案雖在減少，但仍常見於緬街一帶，除人流多的街頭，還包括超市、百貨商店、公車等，扒手此前無被捕紀錄，「如果走在路上，感覺被人撞擊，很可能就是扒竊的目標」霍爾說。

居民關切高犯罪率問題，警民會參與度高。(市警局提供)
居民關切高犯罪率問題，警民會參與度高。(市警局提供)

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