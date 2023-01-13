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紐約客談／蓋賭場？ 球隊老闆想什麼

紐約客談

運動，原本應是一件健康的事。但運動賽事可以下注賭博，並非所有人都樂見。現在，大都會職業棒球隊的老闆，有意跨足賭場行業，還想蓋在自家球場旁的50英畝停車場空地，不知許多教孩子打棒球，全家到球場觀賽的忠實球迷會怎麼想，也不知當初出資冠名球場的花旗有何感受。

球隊老闆近日廣邀社區提建議，看空地能如何規畫使用，當中有利害相關的地產商，也有明顯不看球賽的移民老人。活動美其名是集思廣益，但真當大家都不看報紙，不知道這個公開的秘密，花旗球場所在的威利點，也是新賭場的熱門地點？

不知是忘了，而是假裝不知道，這片土地是向政府承租，不屬於財團，而是所有居民的公園用地，屬可樂娜公園的一部份。想在此加蓋，需經過州議會甚至法官同意，除非有自信通鬼神。

該處緊鄰亞裔社區，億萬富翁也許不常來法拉盛，也不愛看電視、報紙，不知道每天有多少賭場巴士從此出發，也不知華裔、韓裔早已受夠被主流媒體影射為賭徒。更何況，申請真人發牌遊戲執照呼聲更高的雲頂賭場，也在皇后區。那個地方叫奧松公園。真巧，也叫公園。

目前雲頂賭場只能經營電子遊戲，若這個紐約最多元的移民社區，未來真出現兩座賭場，可真彰顯了美國精神，自己不想要的都硬塞給移民。賭場很好，創造就業，帶動商機，但就是別蓋在我家門口。

若真的熱心運動事業，應不難理解愛運動的父母，都想培養子女健康嗜好，讓孩子受用一生。他們真正想要的，是更多公園綠地，不是現在閒置的水泥地面，更不會是賭場。

移民 韓裔 大都會

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