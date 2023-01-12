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華埠政府樓區域槍案多 華警立功逮匪

記者張晨／紐約報導
五分局警員彭安竹(右二)、搭檔弗雷澤(右一)與兩名第四服務警員抓獲持槍歹徒。(市警提供)
五分局警員彭安竹(右二)、搭檔弗雷澤(右一)與兩名第四服務警員抓獲持槍歹徒。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區政府樓附近連日發生多起持槍搶案，其中也牽涉數名華裔受害者；兩名五分局警員接到報案電話後，根據報案人描述的嫌犯體貌徒步追趕逮捕；逮捕時，嫌犯的槍上膛別在腰間，這是五分局一周內破獲的第二起持槍搶案。

警方表示，該案發生在6日早11時29分，華裔警員彭安竹(Andrew Peng)和其搭檔弗雷澤(Kwabena Fraser)接到報警電話，稱在羅格斯街(Rutgers St.)38號附近有一非洲裔男子持槍行凶。

二人趕到現場後根據報案人描述體貌，與隨後趕到的兩名專門負責政府樓治安的市警第四服務區(Police Service Area 4)警員，徒步搜索附近區域；彭安竹隨後發現嫌犯並撲倒逮捕；29歲的嫌犯來自費城，有多次犯罪紀錄，被逮捕時他的槍就別在腰間觸手可及處。

這是五分局一周內逮捕的第二名持槍嫌犯，且案發地處同一區域；3日晚，一非洲裔男子連續持槍作案兩起，受害者均為華裔，其中一人被槍托抽打，被搶手機等物，最後警員根據受害者所描述和體貌和手機定位，追蹤進入史密斯政府樓(Smith Houses)，成功逮捕，並繳獲槍枝。

兩案均獲市警高層注意，在加強政府樓周邊治安的同時，也對警員提出表揚。市警表示，彭安竹2020年加入市警，五分局是其首個任職分局，他的13起逮捕中有七起為重罪。

市長亞當斯(Eric Adams)在總結2022年全年犯罪數據時，特別指出警員徒步巡邏的重要性，並在商業區域增加徒步巡邏範圍，比坐在警車內更能發現可疑行跡；同時加派調查員到各轄區，以便能迅速發現連環罪案以及慣犯。

政府樓 華裔 手機

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