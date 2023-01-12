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彩票換現金 日落公園女遭騙萬元

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌詐騙的女嫌。(市警提供)
涉嫌詐騙的女嫌。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的日落公園近日發生「彩票中獎詐騙案」，兩名歹徒表示中獎，但出於某些原因，本人無法兌現，委託一名陌生人用現金交換彩票，受害女子最終將1萬元現金交給對方，驚覺上當；市警72分局11日發布消息，以重竊罪展開調查，呼籲民眾提供線索。

該案發生於去年12月11日下午2時許，一對男女在5大道5713號的美甲店門外，向一名36歲的女子說他們中了彩票，但礙於一些原因，不能自己兌換，請女子幫助他們；擔心對方取了錢會不認帳，兩人要求交出定金，以示信任。

女子將裝有1萬元現金的袋子給兩人，同時接過他們遞來的信封，裡頭應裝有彩票；對方離開後，女子打開袋子，發現是紙張，驚覺受騙。警方在附近的商店取得監控錄像，呼籲民眾提供線索；男嫌的膚色較淺，介於45至55歲，女嫌也膚色較淺，介於35至45歲。

該詐騙手法過去在紐約時有發生，通常都是結夥作案，以身為無證移民等理由，聲稱不能兌換彩票，向受害者出售、或讓對方協助領取，將與其共享獎金；為增加可信度，通常第二人還會碰巧走過來，假意確認彩票有效。

知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

涉嫌詐騙的男嫌。(市警提供)
涉嫌詐騙的男嫌。(市警提供)

詐騙 日落公園 布碌崙

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