華裔司機路怒鬥毆 雙雙被捕

史泰登島Bloomfield社區日前發生一起公路暴力案件。(取自谷歌地圖)

史泰登島 Bloomfield社區日前發生路怒案件(road rage)，一名華人 司機與另一駕駛因不明原因引起糾紛，升級成肢體衝突，兩人各自拿著棒球棒、刀子相互攻擊；市警最終將兩人拘捕，控以攻擊、非法持有武器等罪名，將於2月出庭。

法律文件顯示，該案發生於1月5日早上8時左右，在Teleport Drive交South大道的十字路口處，涉案人分別是報住在New Springville的28歲華裔 電召車司機王勇(Yong Wang，姓名皆音譯)、 West Brighton的49歲白人駕駛坎農(Steven Cannon)。

警方抵達現場調查時，王勇聲稱對方狂毆他，並揮舞著手中的棒球棒，他才拿出小刀自衛；「他(坎農)拿著棒球棒走向我」，王勇說，坎農朝他的臉揮了好幾拳，「我要他離開，所以才掏出刀子。」

文件指，王勇接著用刀子刺傷坎農的腋下及肩膀，坎農受傷倒地，之後送醫，無性命危險；王勇臉部也受傷，鼻子骨折。

他在接受警方盤問時承認，知道所做的事不對，但當下情況危急；據悉警方分別從王勇手中接過刀子，並在坎農的車裡找到球棒。

警方將兩人均逮捕控罪，面臨輕罪攻擊、非法持有武器、威脅及騷擾罪名；兩人簽署協議書後已獲釋，將在2月28日(周二)在史泰登島刑事法院出庭。截稿前，兩人的辯護律師暫無回應。