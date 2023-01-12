我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

華裔司機路怒鬥毆 雙雙被捕

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島Bloomfield社區日前發生一起公路暴力案件。(取自谷歌地圖)
史泰登島Bloomfield社區日前發生一起公路暴力案件。(取自谷歌地圖)

史泰登島Bloomfield社區日前發生路怒案件(road rage)，一名華人司機與另一駕駛因不明原因引起糾紛，升級成肢體衝突，兩人各自拿著棒球棒、刀子相互攻擊；市警最終將兩人拘捕，控以攻擊、非法持有武器等罪名，將於2月出庭。

法律文件顯示，該案發生於1月5日早上8時左右，在Teleport Drive交South大道的十字路口處，涉案人分別是報住在New Springville的28歲華裔電召車司機王勇(Yong Wang，姓名皆音譯)、 West Brighton的49歲白人駕駛坎農(Steven Cannon)。

警方抵達現場調查時，王勇聲稱對方狂毆他，並揮舞著手中的棒球棒，他才拿出小刀自衛；「他(坎農)拿著棒球棒走向我」，王勇說，坎農朝他的臉揮了好幾拳，「我要他離開，所以才掏出刀子。」

文件指，王勇接著用刀子刺傷坎農的腋下及肩膀，坎農受傷倒地，之後送醫，無性命危險；王勇臉部也受傷，鼻子骨折。

他在接受警方盤問時承認，知道所做的事不對，但當下情況危急；據悉警方分別從王勇手中接過刀子，並在坎農的車裡找到球棒。

警方將兩人均逮捕控罪，面臨輕罪攻擊、非法持有武器、威脅及騷擾罪名；兩人簽署協議書後已獲釋，將在2月28日(周二)在史泰登島刑事法院出庭。截稿前，兩人的辯護律師暫無回應。

史泰登島 華人 華裔

上一則

25分硬幣上的華裔女星 黃柳霜精彩人生14日講座

下一則

關注華人心理健康 親子會協辦培訓班

延伸閱讀

拍到總統尿失禁 南蘇丹6記者洩露影片被捕

拍到總統尿失禁 南蘇丹6記者洩露影片被捕
世界晚報／毒梟被捕引發暴力衝突 客機被擊中乘客嚇傻

世界晚報／毒梟被捕引發暴力衝突 客機被擊中乘客嚇傻
拜登首訪美墨邊境前 無證移民遭「清場」 上百人被捕

拜登首訪美墨邊境前 無證移民遭「清場」 上百人被捕
日本城槍擊案釀1死 2少年被捕

日本城槍擊案釀1死 2少年被捕
墨西哥毒梟之子被捕 幫派火燒機場、槍擊軍機 3維安喪名

墨西哥毒梟之子被捕 幫派火燒機場、槍擊軍機 3維安喪名

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態