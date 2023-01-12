紐約客談／反對華埠監獄 社區應打持久戰

華埠監獄 建案已經成為社區的心病，目前看來，社區已經達成共識，即這場鬥爭將是一場持久戰；如果要爭取更好的結果，社區必須更加團結展現力量。

雖然說作為溫和派的亞當斯比起白思豪，對新建監獄、減少在押人數這種左派倡議，更加沒有興趣，但很明顯，且不說如果取消建案可能帶來的法律糾紛，他身邊左派掣肘的力量遠大於華裔社區對他的影響，要改變現有計畫難度極高。

而且，亞當斯本人是否真的關心華裔社區，也很難說；從之前遊民 所危機來看，雖然市府沒有按計畫在華埠新建四個遊民所，但這些都不是因為關心華埠社區的訴求，而是因為勞資糾紛等瑣事；無論是遊民所還是監獄問題，都能看出，主流政客仍然不拿華裔社區的訴求當回事，罔顧全市各社區分配負擔的公平原則；即便答應包厘街231號不建遊民所，卻又開成了無證客庇護所，所有此類「社會服務」場所都往華埠塞。

近年來，「社會服務」一詞已經變質，從過去的老人中心、體育館這種提高生活質量的社區服務設施，變成了遊民所、戒毒所、無證客庇護所這類影響社區生活質量的場所；設想，如果新監獄建成，按照左派照顧刑滿釋放人員的訴求，是不是又要在華埠建設更多協助有案底之人的設施？

目前看來，華埠社區在監獄問題上已經比較團結，主要社區代表都同意改建監獄的替代方案，也做好持久戰的準備；華埠社區的非營利組織，也應團結起來積極發聲，不要因為依靠市府撥款就不敢出聲，真正成就他們的，應該是社區，不是市府。