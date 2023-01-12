布碌崙社聯會 新春市警答謝宴

蔣莎樂頒發表彰給費小蓮、劉寶枝。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)社聯會11日在8大道酒樓舉行新春答謝宴，警政、司法界的嘉賓出席致意；剛上任的布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)也向社區介紹自己，他將管理南區13個分局。

有愛爾蘭血統的麥凱維從警33年，他說自己一生都居住在布碌崙南區；從警生涯中，多次在布碌崙的弗萊布士(Flatbush)社區服務，也曾在曼哈頓南區、北區毒品分部、校園安全分部、皇后區工作，近幾年回歸布碌崙，並在六周前至布碌崙南區勤務指揮中心擔任指揮官。

「我對亞裔 文化有一定的熟悉，各分局警員們也會教育我更了解亞裔文化」，麥凱維強調將延續良好的警民關係；針對可能再次激發的針對亞裔仇恨犯罪，他指，將重視所有犯罪的調查，「確保嫌犯受到嚴峻的調查、犯罪者被捕並控罪。」

社聯會會長費小蓮表示，邀請警員一同迎接農曆新年已成為傳統，感謝他們對維持社區治安的努力。布碌崙檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)表示，相信麥凱維將確保社區的安全；蔣莎樂也表彰費小蓮、民安隊隊長柳寶枝，感謝他們為當地華社、移民發聲、維權。