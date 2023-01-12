皇后區植物園獲捐款800萬 將打造新教育中心

皇后區植物園宣布受800萬元私人捐贈，幫助打造全新的教育中心。(記者鄭怡嫣╱攝影)

位於法拉盛 的紐約市皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)10日宣布，藍石基金會(The Joan N. and Norman Bluestone Foundation)向植物園捐贈800萬元，在園內建立全新的教育 中心，打造各類環境生態教育項目，服務社區及學校兒童，為園方迄今接收的最大一筆私人捐贈之一。

每年約有27萬2000名遊客參訪植物園，植物園也提供各類文化與環境教育以及活動。今年夏天，植物園將動工建立由市府資助的教育中心，而來自藍石基金會800萬元贈款，將用於開發、打造、增加更多的創新環境教育項目及活動，服務社區及學童。

據悉，新的教育中心將以藍石基金會命名，預計將在兩年後完工。將為植物園新添四間教室、一間教學廚房、一間日光教育房、一頂綠色屋頂、室內及室外公共空間，每年可多接待1萬名學生及訪客，達到4萬客流量。

皇后區長理查茲(Donavan Richards)表示，植物園內總能看到各族裔晨練的老人，讓人備受鼓舞。法拉盛市議員黃敏儀表示，自己生在長在法拉盛，目睹植物園的轉變，上任的一年間，植物園也在社區舉辦許多活動，期待兩年後教育中心落成。市文化事務局局長康博(Laurie Cumbo)、植物園大使黃百齡、藍石基金會總裁賀博曼(Sara B. Herbstman)等出席此次活動。