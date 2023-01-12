關注華人心理健康 親子會協辦培訓班

布碌崙紐約親子互助會協助市衛生局多年來推廣心理健康急救培訓。圖為上課的華人民眾。(黃妮可提供)

布碌崙 (布魯克林)紐約親子 互助會協助市衛生局推廣「心理健康急救培訓」，改變華人對心理疾病的認知和擴大接受度，將在日落公園 免費開辦課程。

該培訓是一項公共教育項目，教授有關心理疾病的警告信號及如何有效應對；數據顯示，每年至少五分之一的紐約市成人可能受精神狀況困擾，民眾懂得應對危機至關重要，形成更具包容性的社區。

協助推廣的互助會會長黃妮可指，華社大部分民眾的認知還停留在「心理疾病不是病」，難察覺情緒不穩定，可能是心理狀況出現問題的苗頭，若忽視會錯過最佳治療時機。心理問題也會導致如胃疼、全身酸痛、常感到不舒服，檢查時報告指標卻一切正常，長期的情緒壓抑沒得到抒發，也可能爆發。

心理疾病的信號，也包括行為反常，例如平時相約外出，突然不出門，或向來重視打扮忽然蓬頭垢面，很多時候會錯過發現這些訊號。

紐約親子會將在1月17日(周二)、18日(周三)舉辦該培訓課程，地址是布碌崙58街909號，將以中文授課；後續也將持續舉辦該課程，錯過這次日期的民眾可把握，瀏覽pcrbrooklyn.timetap.com、或電(718) 210-3743報名，免費開放給18歲以上民眾。