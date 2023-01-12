我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

關注華人心理健康 親子會協辦培訓班

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙紐約親子互助會協助市衛生局多年來推廣心理健康急救培訓。圖為上課的華人民眾。(黃妮可提供)
布碌崙紐約親子互助會協助市衛生局多年來推廣心理健康急救培訓。圖為上課的華人民眾。(黃妮可提供)

布碌崙(布魯克林)紐約親子互助會協助市衛生局推廣「心理健康急救培訓」，改變華人對心理疾病的認知和擴大接受度，將在日落公園免費開辦課程。

該培訓是一項公共教育項目，教授有關心理疾病的警告信號及如何有效應對；數據顯示，每年至少五分之一的紐約市成人可能受精神狀況困擾，民眾懂得應對危機至關重要，形成更具包容性的社區。

協助推廣的互助會會長黃妮可指，華社大部分民眾的認知還停留在「心理疾病不是病」，難察覺情緒不穩定，可能是心理狀況出現問題的苗頭，若忽視會錯過最佳治療時機。心理問題也會導致如胃疼、全身酸痛、常感到不舒服，檢查時報告指標卻一切正常，長期的情緒壓抑沒得到抒發，也可能爆發。

心理疾病的信號，也包括行為反常，例如平時相約外出，突然不出門，或向來重視打扮忽然蓬頭垢面，很多時候會錯過發現這些訊號。

紐約親子會將在1月17日(周二)、18日(周三)舉辦該培訓課程，地址是布碌崙58街909號，將以中文授課；後續也將持續舉辦該課程，錯過這次日期的民眾可把握，瀏覽pcrbrooklyn.timetap.com、或電(718) 210-3743報名，免費開放給18歲以上民眾。

布碌崙 親子 日落公園

上一則

華裔司機路怒鬥毆 雙雙被捕

下一則

紐約市遊民所相繼爆滿 庇護客求「住」無門

延伸閱讀

降街道限速 紐約州長霍楚擬授權

降街道限速 紐約州長霍楚擬授權
華婦露宿班森賀街頭 警籲家人接回過年

華婦露宿班森賀街頭 警籲家人接回過年
冰桌冰椅冰酒杯 紐約全冰雕酒吧打造「凍人」體驗

冰桌冰椅冰酒杯 紐約全冰雕酒吧打造「凍人」體驗
華男布碌崙市區遭仇恨攻擊

華男布碌崙市區遭仇恨攻擊
中領館新年春節包 亞總會今協助派發

中領館新年春節包 亞總會今協助派發

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29
馬先生向「免費法律服務移動中心」求助。(記者牟蘭／攝影)

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

2023-01-07 10:25

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態