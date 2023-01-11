高德曼眾院提訴 控桑托斯財報不實

紐約第十選區國會眾議員高德曼。（取自高德曼競選官網）

民主黨籍紐約州國會眾議員 高德曼(Daniel Goldman)與托雷斯(Ritchie Torres)10日向國會兩黨道德委員會提出申訴，指控因履歷造假已經醜聞纏身的共和黨 籍紐約第三選區眾議員桑托斯(George Santos)，指其向國會提交的財務披露文件不實。

指控中提到，桑托斯提交的有關從金融機構Devolder Organization獲取收入的財務披露表存在逾期和未經核實的問題。托雷斯表示，桑托斯稱從客戶賺取數百萬元，但從未按照聯邦法律要求，在他的財務報告中披露這些客戶的名字。

桑托斯在2020年第一次競選時提交財務表中列出收入為5萬5000元；兩年後，他披露來自Devolder Organization的75萬元工資以及300至1500萬元的額外資產。高德曼與托雷斯的投訴發生在另一起針對桑托斯的投訴的第二天，先前的一起投訴由一個非營利性的競選財務監督機構發起，稱桑托斯通過人頭隱蔽資金，違反強制性披露的要求，還將競選資金濫用於個人開支。

目前尚不清楚道德委員會何時會做出是否進行調查的決定。如經調查後，委員會認為指控成立，將可以建議國會對於桑托斯的制裁方式，最重可以撤職。不過，眾議院 歷史上只撤職過五名議員。

新的道德投訴將在眾議院共和黨人通過對眾議院規則的重大改革後提出，但高德曼抨擊了這一改革方案，指它會束縛眾議院的另一個道德機構——獨立的國會道德辦公室。高德曼在聲明中說，他們這樣做是為保護他們最喜歡的騙子桑托斯。