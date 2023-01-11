降街道限速 州長擬授權

州長建議修改州法，以使紐約市可以自行制定更低的限速規定。（記者許君達/攝影）

州長霍楚 在10日發表的州情咨文中提出，希望能修法允許紐約市 將駕駛限速降到每小時25哩以下。

現行的州法禁止紐約市自行更改統一的限速規定，而霍楚的提議如能通過，將使紐約市獲得自主權，幫助該市決定如何最好地保護自己的街道。該提案回應曼哈頓的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)在2020年的提案，該提案被命名為「薩米法」(Sammy's Law)，以紀念一名2013年在布碌崙(布魯克林)展望公園西區死於交通事故的兒童。

市區街道最高時速25哩的現行規定，來自前任市長白思豪的「零死亡願景」(Vision Zero)政策，因為研究發現，25哩每小時是發生碰撞後不會致人死亡的速度上限。這一規定行之有年，不過數據顯示，僅2022年的上半年，全市就有超過百人被車撞死。

紐約市對於開車者的約束與日俱增。去年8月起，全市的測速相機24小時工作，對所有超過規定限速11哩以上的車輛開50元的罰單。市府公布的數據顯示，測速相機的使用可將超速次數平均降低72%，導致受傷的交通事故數量也可減少14%。