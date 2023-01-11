降街道限速 州長擬授權
州長霍楚在10日發表的州情咨文中提出，希望能修法允許紐約市將駕駛限速降到每小時25哩以下。
現行的州法禁止紐約市自行更改統一的限速規定，而霍楚的提議如能通過，將使紐約市獲得自主權，幫助該市決定如何最好地保護自己的街道。該提案回應曼哈頓的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)在2020年的提案，該提案被命名為「薩米法」(Sammy's Law)，以紀念一名2013年在布碌崙(布魯克林)展望公園西區死於交通事故的兒童。
市區街道最高時速25哩的現行規定，來自前任市長白思豪的「零死亡願景」(Vision Zero)政策，因為研究發現，25哩每小時是發生碰撞後不會致人死亡的速度上限。這一規定行之有年，不過數據顯示，僅2022年的上半年，全市就有超過百人被車撞死。
紐約市對於開車者的約束與日俱增。去年8月起，全市的測速相機24小時工作，對所有超過規定限速11哩以上的車輛開50元的罰單。市府公布的數據顯示，測速相機的使用可將超速次數平均降低72%，導致受傷的交通事故數量也可減少14%。
不過，2022年7月，新澤西州議會通過法案，禁止該州車管所向外州執法機構共享因被測速相機拍到而面臨處罰的車輛及駕駛信息，這意味著，新澤西駕駛在紐約超速被拍到，也不用擔心被罰。針對這項立法，兩州的議員還曾爆發過一場口水戰，雙方分別威脅要對對州車輛收取高額懲罰性費用，但最終不了了之。
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