州情咨文 霍楚：提升公交推經濟

紐約市將擴大「城市票」使用範圍。（大都會運輸署提供）

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)10日在州情咨文中宣布，將對紐約市 公交系統做出重要改革，包括擴大「城市票」(City Ticket)使用範圍，以輕軌推進「跨區快線」(Interborough Express)建設，投資開發創新型公交產品等，全面提升紐約市交通的便利性、安全性和可負擔性。

州府和大都會運輸署(MTA)合作，首先決定擴大「城市票」的使用範圍。長島鐵路 (LIRR)、北線鐵路(Metro-North)以往只能在非高峰時段(Off-Peak)使用的「城市票」，今後將能全天候適用，降低通勤客的出行成本，刺激乘客回流。

其次，曾在2022年州情咨文中倡議的「跨區快線」，決議將採用更環保的輕軌建設。計畫在布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士區之間搭建的「跨區快線」，將途徑區域的17條地鐵線和長島鐵路相連，以每班可容納360人的輕軌列車，憑藉比路面更輕快、更靈活、更環保的運送模式，5至10分鐘發一班車，方便乘客往來曼哈頓和其他各區。

「更便宜、更方便、更安全，是我希望紐約市交通系統可以達成的目標。」霍楚表示，2023年的州府計畫將公共交通改善列為重中之重，紐約市作為全州交通要塞，每日負擔著數以百萬計的通勤流量，而如何為通勤客提供更多更新更快捷的交通服務，是加速紐約州疫後復興的重點。