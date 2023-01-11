我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

網約車司機加薪遭駁回 市府將上訴

記者張心╱紐約報導
數百華人網約車司機去年反對網約車收堵車費。(陳熠提供)
數百華人網約車司機去年反對網約車收堵車費。(陳熠提供)

曼哈頓高等法院法官10日否決Uber網約車司機加薪訴求，理由是市出租車暨禮車管理局(簡稱TLC)提交的加薪數據缺乏法律支撐；華人司機維權組織對此不滿，誓言將開展更多抗議爭取合法權益。

經過去年網約車司機們的多次示威，TLC日前要求Uber公司為司機加薪，在2019年最低時薪的基礎上，每分鐘增加7.42%，每哩上調23.93%，以適應通貨膨脹。但此舉遭Uber公司反對，該公司將TLC告上法庭，並在10日勝訴。

法官判決指，TLC未能按照法律要求，準確說明如何得出特定的加薪數字，不能嚴謹證明為何要如此加薪。他也對網約車司機們的遭遇表示同情，建議市當局提供更完整的加薪說明，此案未來還有轉圜的餘地。對此，TLC亞裔局長都勇(David Do)回應稱，這是一個「延遲」而非「失敗」；當局會盡快補齊材料，繼續爭取為司機加薪。

督促市府上訴之餘，網約車司機維權聯盟也決議要繼續抗爭。多次參與聲援網約車司機的前市議員參選人陳熠表示，長期以來，司機們飽受高稅、低薪、無醫保、難維權的困境，在目前通貨膨脹和將加收壅堵費等「壓迫」下，已經瀕臨崩潰。

數百位華人網約車司機去年反對網約車收堵車費政策。(陳熠提供)
數百位華人網約車司機去年反對網約車收堵車費政策。(陳熠提供)

「華人等移民是主要受害群體，因為沒有語言優勢，缺乏對法律的理解，總是幹得最多卻賺得最少。」他舉例，一個普通的華人網約車司機辛苦工作賺的7萬年薪，交了Uber平台費、政府稅、保險費、牌照費後，最終能拿到3萬都是多了，「而因為稅前費用不符合低保標準，也難拿到相關補貼。加上Uber不負擔醫保，很多司機因為長期開車患上泌尿、前列腺等問題，也不捨得醫治。」

數百位華人網約車司機反對網約車收擁堵費政策。（陳熠提供）
數百位華人網約車司機反對網約車收擁堵費政策。（陳熠提供）

陳熠表示，網約車司機目前處境尷尬，「外界覺得他們不如出租車司機那樣慘，所以在政策上並未把他們放在優先位置。」而因為不被允許建立工會合法維權，網約車司機缺少發聲渠道，「現在很多華人女性也出來開車，如果再無法出台相應的保護和漲薪措施，長期來看，對司機的人身安全和基本生活將更加不利。」

數百位華人網約車司機反對網約車收擁堵費政策。（陳熠提供）
數百位華人網約車司機反對網約車收擁堵費政策。（陳熠提供）

網約車 華人 租車

上一則

州情咨文 霍楚：提升公交推經濟

下一則

高德曼眾院提訴 控桑托斯財報不實

延伸閱讀

全體加薪…Uniqlo日本員工調漲達4成 接近歐美水準

全體加薪…Uniqlo日本員工調漲達4成 接近歐美水準
州議員年薪7.2萬變8.5萬…伊州長簽署加薪案 漲幅17%

州議員年薪7.2萬變8.5萬…伊州長簽署加薪案 漲幅17%
企業加薪留人 漲幅高達5.5% 成本轉嫁消費者恐助長通膨

企業加薪留人 漲幅高達5.5% 成本轉嫁消費者恐助長通膨
自己加薪29% 紐約州議員薪水14.2萬全美最高

自己加薪29% 紐約州議員薪水14.2萬全美最高
加薪29% 紐約州議員薪資14.2萬全美最高

加薪29% 紐約州議員薪資14.2萬全美最高

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

獨／公寓亞裔女尖叫力阻男賊 鄰居協助報警逮人

2023-01-07 22:29

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己