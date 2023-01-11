網約車司機加薪遭駁回 市府將上訴

數百華人網約車司機去年反對網約車收堵車費。(陳熠提供)

曼哈頓高等法院法官10日否決Uber網約車 司機加薪訴求，理由是市出租車 暨禮車管理局(簡稱TLC)提交的加薪數據缺乏法律支撐；華人 司機維權組織對此不滿，誓言將開展更多抗議爭取合法權益。

經過去年網約車司機們的多次示威，TLC日前要求Uber公司為司機加薪，在2019年最低時薪的基礎上，每分鐘增加7.42%，每哩上調23.93%，以適應通貨膨脹。但此舉遭Uber公司反對，該公司將TLC告上法庭，並在10日勝訴。

法官判決指，TLC未能按照法律要求，準確說明如何得出特定的加薪數字，不能嚴謹證明為何要如此加薪。他也對網約車司機們的遭遇表示同情，建議市當局提供更完整的加薪說明，此案未來還有轉圜的餘地。對此，TLC亞裔局長都勇(David Do)回應稱，這是一個「延遲」而非「失敗」；當局會盡快補齊材料，繼續爭取為司機加薪。

督促市府上訴之餘，網約車司機維權聯盟也決議要繼續抗爭。多次參與聲援網約車司機的前市議員參選人陳熠表示，長期以來，司機們飽受高稅、低薪、無醫保、難維權的困境，在目前通貨膨脹和將加收壅堵費等「壓迫」下，已經瀕臨崩潰。 數百位華人網約車司機去年反對網約車收堵車費政策。(陳熠提供)

「華人等移民是主要受害群體，因為沒有語言優勢，缺乏對法律的理解，總是幹得最多卻賺得最少。」他舉例，一個普通的華人網約車司機辛苦工作賺的7萬年薪，交了Uber平台費、政府稅、保險費、牌照費後，最終能拿到3萬都是多了，「而因為稅前費用不符合低保標準，也難拿到相關補貼。加上Uber不負擔醫保，很多司機因為長期開車患上泌尿、前列腺等問題，也不捨得醫治。」 數百位華人網約車司機反對網約車收擁堵費政策。（陳熠提供）