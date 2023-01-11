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TLC便衣抓非法載客 專釣少數族裔

記者許君達╱紐約報導
紐約市規定，只有持TLC許可的車輛才能從事有償載客運營。(記者許君達╱攝影)
紐約市規定，只有持TLC許可的車輛才能從事有償載客運營。(記者許君達╱攝影)

公民維權組織於近日提起的一項訴訟中，四名紐約市民控訴，市計程車暨禮車管理局(簡稱TLC)的便衣執法人員在甘迺迪和拉瓜地亞機場外誘騙駕車者允許他們「搭車」，然後以此為由指控他們「非法招客」並處以高額罰款。這種「釣魚執法」的目標，幾乎都是少數族裔。

在提交給布碌崙(布魯克林)聯邦法院的訴狀中，四名原告稱TLC的臥底人員冒在機場的絕望的遊客，「乞求」搭車。為保護合法計程車利益和阻止人口販運，紐約市有街頭叫車法（City's Street Hail Law），禁止車主在沒有TLC核發的許可證的情況下收費載客，可罰1500元。

訴狀稱，TLC的「釣魚執法」行動主要針對少數族裔、移民或英語水平有限的人。很多受害者都只是在機場剛放下他們的家人或朋友的守法市民。提出訴訟的「為正義而動員」(Mobilization for Justice)組織的律師Belinda Luu表示，該組織近幾年來接到大約150起類似投訴，幾乎都來自少數族裔。

原告之一Stanford Miller是牙買加裔，他作證，2021年8月，他在甘迺迪機場送完家人後，一名「著行李的老婦要他載她到皇后區某地，「我感到同情，同意開車送她」然而，該婦女隨即展示其TLC探員的身分，並向他開出1500元罰單。

律師指，2019年以來，TLC探員在紐約兩大機場發出約5600張街頭叫車罰單，獲取最少840萬元罰款。估計這些罰單主要來自這樣的臥底行動，很難估計這其中有多少是「釣魚執法」的無辜受害者，因為很多人為了避免更複雜的麻煩而會選擇「私了」。

對此，TLC發言人Jason Kersten表示，將檢討這起訴訟。「我們認真對待乘客和司機的安全，在機場的秘密執法旨在確保只有合規的車輛才能有償接客。」

拉瓜地亞機場 釣魚 紐約市

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