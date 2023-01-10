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租金穩定公寓 紐約州續約平均月租1500

記者和釗宇／紐約報導
紐約州上財年租金穩定公寓新簽約的租金中位數為2324元。(美聯社)
紐約州上財年租金穩定公寓新簽約的租金中位數為2324元。(美聯社)

州府租金管理辦公室(Office of Rent Administration)日前公布報告顯示，紐約州上財年租金穩定公寓(rent-regulated units)續約的租金中位數為1509元，新簽約的租金中位數則為2324元。

根據報告，全州共有近89萬套租金穩定公寓，絕大部分位於紐約市，其中曼哈頓和布碌崙(布魯克林)各有24萬套左右，21萬套在布朗士區，皇后區有16萬套，史泰登島有8000餘套，其餘在長島納蘇郡和上州洛克蘭郡、威徹斯特郡。

報告顯示，2021年共有6萬5000租金穩定公寓空置，比歷史平均水平略高，可能因為更多市民因為疫情離開紐約市，但這一趨勢在2022年已經緩解；在疫情之前，租金穩定公寓的空置數量一般在3萬5000套到4萬套。

租金穩定公寓空置率過高助長了紐約市的住房危機，根據市府房屋保護和開發局(HPD)的數據，全市2021年共有約4萬6000套租金穩定公寓空置，但有媒體報導稱這一數字實際高達8萬9000套，但HPD並不承認。

房東組織認為，2019年通過的「租客保護法案」(Tenant Protection Act of 2019)導致空置公寓增加，因為該法案讓房東修繕租金穩定公寓的成本大幅增加，同時租客也能利用法律保護權益。

此外，全州有約28萬套租金穩定公寓使用「優惠租金」(preferential rent)；根據報告，此類公寓的的租金折扣中位數為479元。相比之下，紐約市租金的市場價格2022年屢創新高，曼哈頓去年租金中位數已經超過4100元，布碌崙則為3500元。

維權組織Community Housing Improvement Program指，由於租金穩定公寓被認為是稀缺住房，大多數工薪階層住進租金穩定公寓的機會很小，將繼續被迫住在過度擁擠或無法滿足需求的住所，除非民選官員為建設可負擔住房破除更多阻礙。

租金 紐約市 布碌崙

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