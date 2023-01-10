法拉盛盜竊猖獗 民巡隊當場攔截

警方調查嫌犯。(李啟基提供)

一名男子8日晚在法拉盛 涉嫌偷竊未遂，逃走時被PSP民間巡邏隊(Public Safety Patrol)攔下，後被警方逮捕。據悉，遭竊的華人 小商家已經失竊多次，有時因是未成年犯案而束手無策。

巡邏隊副會長李啟基指，8日晚8時39分，巡邏隊在法拉盛街頭巡邏時，目睹一藍頭髮年輕人，與緬街及羅斯福大道交口「銀色世界」華人店員發生口角，得知該男在店內行竊，朝隔壁超市員工吐口水，打算乘開往牙買加的Q17路公車逃逸，被巡邏隊攔住並報警。

李啟基表示，竊賊對警方說，偷了戒指等物品，但已經歸還，「這樣並不算偷吧」，警方經過調查則將他逮捕。該處販賣配飾的小店，由於在人流最旺盛的路口，經常遭竊，也數度向民間巡邏隊報告。但多次均為未成年行竊，警方也難以處理。華人業主表示，有時一天被偷多次。報警無用，只能抓現行犯令其歸還。

銀色世界因地處法拉盛人流最高店，遭竊不斷。(記者鄭怡嫣/攝影)

青少年在法拉盛行竊的問題，法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧指，在法拉盛一帶，不少扒手是屢次犯案的未成年人，得手後將贓物放進書包去上學，商家們希望增派巡邏警力，報案時迅速出警，也能有力恫嚇犯罪行為。