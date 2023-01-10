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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

州長喊話無效 7000護士罷工 醫院緊急應變

記者許君達╱紐約報導
勞資談判未達共識，7000多名護士9日起罷工，圖為西奈山醫院門外。(美聯社)
勞資談判未達共識，7000多名護士9日起罷工，圖為西奈山醫院門外。(美聯社)

在勞資雙方的最後時刻談判仍無共識後，布朗士蒙特費爾醫學中心(Montefiore Medical Center)和紐約西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)超過7000名護士按計畫於9日早6時開始罷工。在三重呼吸道疾病蔓延，住院人數居高的情況下，備受關注。院方採取緊急措施繼續運營，工會也對繼續談判持開放態度，期罷工儘快結束。

儘管州長霍楚前晚緊急呼籲雙方進行有約束力的仲裁以便迅速達成解決方案，但醫院和工會依舊未能達成協議，並相互指責。9日一早，大量罷工護士聚集在曼哈頓上東城的西奈山醫院總部門外進行抗議，表達對長期未調薪和過勞的不滿。

部分罷工護士聚集在曼哈頓西奈山總院門外舉行抗議。（新聞截圖）
部分罷工護士聚集在曼哈頓西奈山總院門外舉行抗議。（新聞截圖）

蒙特費爾醫學中心9日表示，所有非緊急手術和預約將重新安排。西奈山醫院則轉移救護車路線、取消非緊急手術以及轉移部分病人至其他醫院。

市長亞當斯在8日表示，紐約市的應急管理已經啟動，消防局制定重新安排救護車計畫，市屬的醫療機構也為可能出現的病人激增做好準備。紐約州護士協會(NYSNA)建議市民不要拖延必要的就醫。

最終陷入罷工危機的兩家醫院是一場大規模的護理人員勞資談判的當事方之二。在這場有可能引發大規模護士罷工的談判中，西奈山晨邊(Morningside)與西區(West)醫院、法拉盛醫院(Flushing Hospital)、瑪摩利布朗士關愛系統(Maimonides BronxCare)與李奇蒙醫學中心(Richmond University Medical Center)相繼與護士工會達成臨時協議而解除危機。

工會提出的談判條件不僅是提高待遇以及更好的福利，更重要的是，醫院必須大幅提高護理人員的雇用數量。長期以來的職位空缺，令這些醫院的護士面臨超負荷的工作壓力，傷害自身的健康與安全，也難為病患提供高水平的服務。工會稱，僅西奈山一家醫院，就有超過500個長期職位空缺。這種壓力在新冠疫情期間被極度放大，終於令長年處於第一線的護士忍無可忍。

救護車在距離曼哈頓華埠最近的一家西奈山醫院分院外待命。（記者許君達/攝影）
救護車在距離曼哈頓華埠最近的一家西奈山醫院分院外待命。（記者許君達/攝影）

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