開拓中轉市場 長榮增台北-克拉克航線

紐約長榮航空訪世報，左起：江自強、張駿、張宗智、何振忠。(記者張寒暘／攝影)

長榮 航空紐約分公司新任總主任張駿9日拜訪世界日報 表示，長榮航空在紐約挺過疫情 的考驗，今年一開始營運狀況相當不錯，也持續評估在美東其他重要城市開設直飛台北航線，為旅客提供更多元的服務。

張駿由即將返回台灣總公司任職的前總主任江自強陪同，首度到世界日報拜會社長張宗智，與總編輯何振忠、業務部總經理黎冠中等人，雙方對企業經營、政經情勢、航空業發展及媒體業轉型等議題交換看法。

長榮航空紐約分公司新任總主任張駿(左)，與世界日報社長張宗智交換意見。(記者張寒暘／攝影)

張駿說，長榮航空與世界日報合作多年， 在三年的疫情中，也都頑強地堅持了下來，未來希望進一步加深合作關係。他表示，疫情後社會正調適如何應對新常態所帶來的改變與挑戰，長榮航空紐約分公司也不例外；江自強也提到疫後服務業所遭遇的缺工情況，長榮紐約分公司也受到影響。

放眼未來，張駿說，長榮航空不遺餘力在全球各地開發新航線，將於今年3月30日起增闢的台北-克拉克航線，不只著眼往返台灣與菲律賓市場，也是為增加北美及歐洲旅客經台灣轉機前往菲律賓的便利性，擴大航網布局的效益。

張駿說，作為國際航運最繁忙的城市之一，紐約亦是長榮航空全球布局的重要一環；他對開展新工作充滿期待，也提到長榮航空仍持續評估在美東多個重要城市，增設與台北的直飛航點。