亞裔未來基金會 14日法拉盛辦慈善演唱會

「亞裔未來基金會」宣布，將於14日在法拉盛文藝中心舉辦為下一代而唱「FASCA NEXT慈善演唱會」。(記者牟蘭／攝影)

「亞裔 未來基金會」(Asian Future Foundation)近日在紐約華僑文教服務中心宣布，將於14日(周六)在法拉盛 文藝中心(Flushing Town Hall)舉辦「FASCA NEXT慈善演唱會」，期望用歌聲，搭起台美青少年友誼橋梁，讓更多華裔對自己的文化感到自豪，目前已募集約8萬元善款。

曾為吳念真導演創辦「快樂兒童學習營」舉辦演唱會、援助偏鄉弱勢兒童的林映君、鍾文忠與彭志清，為延續這一理念，創建亞裔未來基金會；本次演唱也由三人發起，攜手紐約華僑文教服務中心、紐約與新澤西青少年文化大使協會、美華工商協會與美東茗茶品酒協會共同籌辦。

林映君表示，創設基金會，希望結合社區力量，鼓勵下一代投入公益；今年演唱會將邀請台灣原住民 帶來演出，未來還將繼續舉辦籌款活動。

鍾文忠表示，基金會近期目標是支持舉辦大紐約地區FASCA青少年交流活動，並藉由參與台灣英語服務營等活動，聯結台灣，與台灣青少年交流，深化友誼，並加對文化的自豪，使FASCA青少年成為宣傳台灣的親善大使。

彭志清指，本次活動拋磚引玉，感謝社區善心人士，促成此次音樂會舉辦，屆時會有17位歌手登台獻唱，歡迎民眾參加。

文教中心主任陳永豐表示，僑務委員會通過中文學校，傳承中華文化，過去十年，發起「FASCA青少年文化大使協會」，鼓勵上萬青少年投入公益活動。透過社區支持，紐約發起亞裔未來基金會，希望投入資源，深化與台灣的連結，未來能成為全球的領頭羊，帶動社區共同投入教育傳承工作。

活動將由駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章向林映君頒發海華榮譽章，同時也將頒發2022國際青年親善大使予劉禮庭，鼓勵第二代一起推介台灣；演唱會地點為法拉盛文藝中心，地址為北方大道137-15號，時間為14日下午6時到9時30分。