十邑同鄉會慶新春 李昌鈺演說勵志

李昌鈺博士現場演講，掌聲不斷。(記者許君達╱攝影)

美國福州十邑同鄉會8日在曼哈頓華埠舉辦新春聯歡宴會。受邀的知名刑事鑑識專家李昌鈺 博士專程從康州前來同慶，並發表演講，講述他的刑偵生涯。十邑同鄉會會長林天歡夫婦以及李昌鈺的夫人蔣霞萍出席宴會。

主辦方播放影片介紹李昌鈺博士的生平，並突出他與中國故鄉的情緣。李昌鈺生於江蘇如皋，少年時隨家人赴台灣，警校畢業後擔任警官，之後至美國求學獲博士學位，成為國際知名的刑偵專家。在美國媒體評選的25件影響美國歷史的案件中，李昌鈺參與偵查了其中的14件。在演講中，李昌鈺回憶他曾經前往中國的經歷，以及作為華裔 新移民，在美國奮鬥的故事。

李昌鈺說，年輕時醉心於專業，沒想過做官，但母親告訴他，美國從來沒有華裔高級警官，並鼓勵他承擔更大的責任，這才有了未來的成功。除了感謝母親，他也強調「成就來自艱苦的奮鬥」。在公眾視野中，人們看到的是一個功成名就的李昌鈺，然而背後付出的努力鮮為人知。「剛來美國的時候連英文都不太會講，不敢想像，現在經常受邀演講。」

李昌鈺表示，現在85歲，還沒退休 ，憑著對事業的激情，堅持工作。「以前曾退休過好幾次，但每次都以重新回來工作而告終。」他向年輕一輩傳授自己的人生經驗：不要以金錢為標準，要看(你做的事)對人類社會有什麼貢獻。人與人、國與國的相處，都要以誠、以信、以義相待。