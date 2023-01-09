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首席法官提名 華人民主黨代表力挺

記者許君達╱紐約報導
紐約州長提名溫和派拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。(紐約州律師協會)
紐約州長提名溫和派拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。(紐約州律師協會)

州長霍楚提名拉薩爾(Hector D. LaSalle)為紐約州上訴法院最高法官，遭州參議會的部分議員反對，揚言將在1月的表決中投反對票。對此，紐約民主黨第65區黨代表于金山撰文聲援州長提名的人選，並譴責部分黨內同志的杯葛行為。

于金山在文中表示，拉薩爾法官資歷完整、經驗豐富，在紐約州上訴法庭任職14年，現為全美最大、案件最多的紐約州上訴第二庭首席法官，參與的案件達到5000件，獲提名州首席法官，實至名歸。同時，先前呼聲很高的華裔翁家駒法官因激進派議員的攻擊，未能獲得提名非常可惜，拉薩爾能得到兩黨共同推薦，也代表少數族裔在紐約州司法系統內的勝利。

在受訪時，于金山強調，法官提名完全符合州憲法，無關黨派，部分民主黨同志沒有道理以意識形態為理由干涉正常提名。他表示，65區內很多華人都是民主黨員，選出他做黨代表，便有責任代表本區的黨員發聲。從現在收集到的意見來看，大部分認可他的聲明。

于金山說，如能順利就職，拉薩爾將是州上訴庭首位少數族裔首席法官，這是族裔平權勝利的象徵，也是對下一代亞裔的鼓勵。進入司法系統工作，收入不高但很崇高，華人青年中，進入法學院的不少，但立志以此方式服務社會的不多。拉薩爾可以作為好榜樣。拉薩爾法官如成功上任，對華人社區不一定有什麼特別現實的短期利益，但司法獨立的制度保障和職業有素的法官是美國民主自由的重要基石。這塊基石穩固了，對所有人都是幸事。

民主黨第25區黨代表杜彼得認為，部分黨內議員的杯葛與其說意識形態之爭，不如說是府會之間的一種話語權鬥爭。「他們要用這種掣肘的手段，讓新州長霍楚知道誰才是老大。」而此時如果霍楚讓步，恐將喪失威信。

杜彼得表示，有部分亞裔議員也參與到這場鬥爭中，「令人失望」。而由於期中選舉剛結束，在未來的兩年之內，選民也沒有更好的機會再用選票發聲。

提名 紐約州 民主黨

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