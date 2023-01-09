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孟昭文就職連任 盼兩黨合作

記者鄭怡嫣╱紐約報導
孟昭文宣誓就職連任，期待兩黨合作，解決選區的關鍵問題。(孟昭文提供)
孟昭文宣誓就職連任，期待兩黨合作，解決選區的關鍵問題。(孟昭文提供)

國會人事底定，共和黨麥卡錫(Kevin McCarthy)當選眾議院議長。民主黨籍紐約州國會眾議員孟昭文日前也在華府宣誓就職，開啟第六個任期，表示將以兩黨合作方式，繼續解決選區的關鍵問題，並改善社會的不公正與不平等，她也期待與眾院新的民主黨領袖、來自紐約布碌崙(布魯克林)的佛瑞斯(Hakeem Jeffries)共同為紐約努力。

選區涵蓋皇后區法拉盛、森林小丘等地的第六選區國會眾議員孟昭文，在去年的期中選舉無懸念勝出。孟昭文表示，很高興也很榮幸繼續代表皇后區的居民。在上一任期，她起草、支持包括「美國救援計畫」(American Rescue Plan)、基礎設施投資和就業法案(Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act)、「因燒燙傷及有毒物質退伍軍人醫療法案」(Honoring Our PACT Act)、聯邦政府緊急連結基金(Emergency Connectivity Fund)等在內的多項提案，其中許多已簽署成法，在疫情及後疫情時代協助解決全國及紐約民眾的多項需求，期待以兩黨合作的方式，繼續處理選區的關鍵議題。

她還說，也期待與布碌崙國會議員、國會眾院新的民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)共事，新一屆國會是有史以來最多元化的國會，女性議員的人數創下歷史紀錄，將繼續為更好的未來而戰，改善不公正、不平等的現象，並為所有人提供奮鬥的機會。

民主黨 孟昭文 眾院

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