日間中心亂象叢生 亞美籲業者、長者守法

華人社區多間成人日間中心以現金回扣等方式，吸引有白卡 長者加入會員，近期遭聯邦起訴。亞美成人日間護理協會8日呼籲業者合法經營，勿濫用政府資源，長者切勿因蠅頭小利而永失白卡。

會長張寶利指出，日間中心受州政府委託，為耆老提供日托服務，通過醫療補助計畫(Medicaid)等，報銷老人中心 的租費、人工、為老人提供的營養早午餐、專車接送、老年課程等各項服務。日間中心旨在照顧耆老，而並非通過政府資金與會員分錢，或用現金招攬更多會員進行白卡詐欺，呼籲同業合理運用政府資金，也按規定審核會員資格，以使行業永續。

張寶利表示，協會已有54家業者加入，定期與代表法拉盛 的州參議員劉醇逸、州眾議員及州眾議會老人委員會主席金兌錫溝通，分享政策法規。目前，長期護理及日間護理行業，被政府各機構關注，調查日間中心並非個案，政府還將大掃蕩違法業者。

協會表示，日間中心需合法發展，保證業者安全，長者白卡福利不受牽連，白卡持有者若非法接收現金回扣，同樣觸犯法律，很有可能永失白卡，呼籲耆老如果發現業內違規行為，可向州府、議員辦公室報告。

亞美成人日間護理協會正起草日間中心的相關規章，指導業主合法經營規，協助健保公司整頓行業亂象，制度約在兩周後出台。此前，法拉盛康樂日間護理中心負責人，因違規操作遭聯邦調查，被判處兩年緩刑並沒收150萬元財產及支付150萬元補償，法拉盛藍天成人日間護理中心雇員，因涉嫌白卡欺詐，遭聯邦起訴。