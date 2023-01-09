華人連署支持拉薩爾 少數族裔創歷史

百名華人日前發起連署，支持霍楚提名的拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。（取自連署網站）

百名華人 日前發起網路連署，支持霍楚提名 的拉薩爾(Hector D. LaSalle)擔任州上訴法院首席法官，並指責左派團體對拉薩爾反墮胎 、反工會的指控皆為不實。

該連署已收到超過100個簽名。除支持拉薩爾以外，主要目的在澄清近期進步派對拉薩爾的指控。民主黨州參議員布里斯波特(Jabari Brisport)、薩拉查(Julia Salazar)、梅瑞秋(Rachel May)、岡薩雷斯(Kristen Gonzalez)等十多名進步派議員，公開表示將投反對票，理由為拉薩爾多年來抵制工會、墮胎等進步議題。

對此，簽名華人們在連署信中表示，這些指控不實，在「長青協會起訴施德曼」(Matter of Evergreen Association v Schneiderman)一案中，拉薩爾協助州檢察長調查可疑孕婦中心，最終幫助州檢察長查清該中心為反墮胎組織，保護了婦女的合法權益。

此外，針對進步派批評拉薩爾反對工會，連署信回應稱，在Cablevision公司同員工的官司(Cablevision Sys. Corp. v Communications Workers of Am. Dist. 1)一案中，原告對工會領導人提出誹謗指控，但拉薩爾快速的反應，使工會不需要承擔誹謗責任。

連署指，更多的少數族裔於政府高層任職，對紐約州的政治多元發展尤為關鍵，特別是州上訴法院首席法官職位多年來都未有少數族裔擔任，這使拉薩爾的任命更顯歷史意義，希望更多華人參與支持。

連署網站：https://sign.moveon.org/petitions/sign-in-support-of-justice-lasalle-against-the-mischaracterization-of-his-record-1。