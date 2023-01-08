華埠信息亭重整 續當社區指路燈

華埠信息亭重新整修，在新的一年中續作社區指路燈。(讀者提供)

曼哈頓華埠 位於堅尼路(Canal St.)、獲架街(Walker St.)和巴士打街(Baxter St.)三角地的信息亭，自2016年由社區接管以來雖資金緊張，卻持續為造訪遊客提供社區旅遊資訊；日前信息亭甫完成粉刷工作，自疫情開始，因仇恨犯罪，信息亭上被貼了「Love」(愛)，又俄烏戰爭爆發貼上了「Pace」(和平)，在今年聖誕節加上了「Joy」(喜悅)，施工完成後將加上「Hope」(希望)，意旨對未來的憧憬滿滿。

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2001年九一一事件後華埠百業蕭條，主導重建下城工作的「曼哈頓下城發展公司」(LMDC)與「九一一基金會」撥款設立探遊華埠旅業推廣計畫，華埠旅遊信息亭便是其中一個部分。

華埠商改區 行政總監陳作舟表示，該信息亭耗資21萬元建立，2004年竣工，市府專門聘請了雙語人員，每天向遊客提供信息、解答問題，幫他們在華埠尋幽訪勝。

此外信息亭提供的免費地圖、觀光宣傳冊等也均由市府出資印製，因地處華埠中心點，是遊客必經之地，使得此處曾一度成為紐約市最繁忙的信息亭；直到2015年市府不再出資維持，信息亭走向破敗邊緣，商改區接手後才得以繼續運營。

陳作舟說，華埠和小義大利區標牌並不明顯，道路錯綜交匯，遊客很容易迷路，使此處成為社區旅遊發展不可或缺的環節；不少遊客問哪裡有好吃的茶餐廳，還有一些居住在布碌崙(布魯克林)或皇后區的華裔民眾，也會來問診所怎麼走、找尋道路。

如今的信息亭均由商改區的實習生們負責，陳作舟表示，華埠商改區也每年都會對設施進行優化，四面牆體有四個關鍵詞作為裝飾，代表了疫情幾年來所經歷的種種，分別視為仇恨犯罪高發時的「Love」、俄烏戰爭爆發時的「Pace」，今年首個疫後聖誕節的「Joy」，以及下周將和人們見面的「Hope」，希望新的一年每個人都能帶著希望出發，憧憬滿滿的度過一整年。

除此之外，和轄區市警五分局合作加裝攝像頭的項目也將從信息亭周圍開始，從四方捕捉扒手作案畫面；堅尼路地鐵站 、格蘭街地鐵站，以及遭遊民殺害的李尤娜(Christina Yuna Lee)舊居民宅所在的企李士提街(Chrystie St.)，也在這批加裝攝像頭的行列中。