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跨州販售千萬元大麻 布碌崙華男罪名成立

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華男涉嫌在全美跨州販運大麻被捕，日前跨州販毒罪名成立。(美聯社)
布碌崙華男涉嫌在全美跨州販運大麻被捕，日前跨州販毒罪名成立。(美聯社)

居住在布碌崙(布魯克林)日落公園一名華男於2020年涉嫌在全美跨州販運大麻被捕，他與身在美西的同夥合作，將運送過來的大麻在美東包裝銷售；期間一夥人共分銷價值1300萬元、重達上千公斤的大麻，布碌崙華男罪名成立，將在4月量刑。

根據法院文件，54歲的伍志昌(Chee Choong Ng，音譯)因涉嫌跨州販運大麻，2020年10月於日落公園被捕；當時當地移民維權組織還以為是聯邦移民及海關執法局(ICE)的抓捕行動，發起抗議，後才證實被告涉及郵寄毒品。

法律文件顯示，伍志昌與另十名華男串謀、製造、販售、以及非法持有大麻，在西雅圖非法種植房裡培植大麻，接著通過美國郵政局(USPS)寄送到紐約州、新澤西州、伊利諾州、賓州、肯塔基州、麻州、康州、喬治亞州以及密蘇里州。

在布碌崙的伍志昌主要負責美東的大麻販售工作，他接收從西岸寄來的大麻後分銷，還將大麻儲藏在賓州的大眾倉儲，在史泰登島、布碌崙設有多個藏匿處；兩年多內，共收取了50箱的大麻貨物、總重量超過1000公斤，街頭黑市價格總值超過1300萬元。

檢方指出，伍志昌在期間使用微信與其他同夥策畫細節，手下一共有五部手機；在2020年夏季一次因車內載有大量大麻，被警方攔截後，開始使用假身分證，其財務紀錄也顯示在這起案件中，他個人共不法獲利超過14萬元。

據悉，在面臨控罪的11人中，包括伍志昌在內共七名華人落網，其他人先前已認罪，面臨60個月監禁；伍志昌日前被判跨州販毒罪名成立，將在4月4日(周二)接受量刑。

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