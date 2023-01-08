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談判未達標 3院9000護士明罷工

記者張心╱紐約報導
爭取更好的薪酬及福利待遇，9000名護士將在9日罷工。(取自紐約州護士協會推特)
爭取更好的薪酬及福利待遇，9000名護士將在9日罷工。(取自紐約州護士協會推特)

原定於9日(周一)開始罷工的1萬6000名紐約市八間大型醫院護士，截至7日已有五家醫院與工會達成臨時協議，但目前仍有包括西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)在內的三家大型醫院尚未談判成功，預計屆時將有9000名護士參與罷工，院方則開始提醒及協助病患轉院，準備應對罷工行動期間帶來的影響。

根據紐約州護士協會(New York State Nurses Association)，由於醫院增加醫保費用，但卻沒有填補人員缺口及支付疫情期間護士的合理薪水，造成護士不滿，為爭取更合理的福利與待遇，該協會去年底發表聲明，表示將有罷工行動，並獲得協會中高達99%的會員支持；護士所屬的全市八家大型醫院和工會，便開始協調談判，積極避免大規模罷工可能帶來的影響。

其中紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)、布朗士蒙特費爾醫學中心(Montefiore)、法拉盛醫院(Flushing Hospital)、瑪摩利布朗士關愛系統(Maimonides BronxCare)、李奇蒙醫學中心(Richmond University Medical Center)五家醫院，截止7日，已和工會達成臨時性的三年期合約協議。

由於臨時協議必須再經過護士工會成員投票同意才算通過，目前僅布朗士蒙特費爾醫學中心順利投票，完全消除護士罷工隱憂；紐約長老教會醫院則在7日完成投票，法拉盛醫院和李奇蒙醫學中心將在9日進行投票。

擁有全市最大醫療系統的西奈山醫院則尚未談判成功；院方提供的為期三年、總額達19%幅度的加薪建議未被護士接受，目前勞資雙方在工資問題上陷入僵局。

為此西奈山醫院已採取緊急措施，轉移現有病患，防止9日將出現的大規模混亂狀態。根據該院領導層發給員工的通知，院方已將大部分救護車從醫院轉移，並將新生兒童重症室的嬰兒們挪至其他醫院系統，「為了做對我們的病人有利的事情，我們別無選擇，只能按照最壞的結果來進行事態計畫。」

相比於院方在聲明中指責護士們「魯莽」，紐約州護士協會主席哈根斯(Nancy Hagans)則認為，護士們感到被雇主拋棄、不尊重，「除非院方達成與護士的臨時協議，否則我們拒絕取消罷工。」

包括西奈山醫院等三家醫院仍未與工會達成協議，9日預計將有9000名護士罷工。圖為...
包括西奈山醫院等三家醫院仍未與工會達成協議，9日預計將有9000名護士罷工。圖為護士在簽名板上聲援西奈山醫院的護士。(美聯社)

罷工 醫學 投票

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