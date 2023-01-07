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布碌崙華聯會慶新年 8旬創辦人分享長壽祕訣

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人聯合會6日在羊頭灣海港城自助餐廳，舉行慶新年暨1月份長者生日宴。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華人聯合會6日在羊頭灣海港城自助餐廳，舉行慶新年暨1月份長者生日宴。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會6日在羊頭灣海港城自助餐廳，舉行慶新年暨1月份長者生日宴，包括會員、政界嘉賓上百人出席，向大眾獻上新年祝福，場面熱鬧。

該會前會長黃涵華日前已宣布退休，由鄧銘賢接任，他們表示過去幾年受到新冠疫情影響，縮小慶祝規模，在中心簡便舉辦生日宴會；很開心疫情已逐漸消退，能恢復慶祝活動，也再一次向各位介紹新會長鄧銘賢，在其帶領下將愈做愈好，希望獲得民眾在人力、財力及物力上的支持。

當日為六名壽星慶生，包括88歲的莫海泰，當年也是華聯會的創辦人之一；自十多年前從香港移民來美，早年曾是航海家、還在香港的希爾頓酒店擔任廚師，經歷非凡，來美後也曾任餐廳廚子，攢夠了錢再開衣廠，當時給了許多華人就業機會。

如今迎接88歲大壽，身體依然強健，與他長期練拳有關；來到紐約後還是積極練太極拳，並活躍於曼哈頓的紐約太極拳社，平時也在華聯會開辦太極班，「對我來說是最好的健康之道」，鼓勵民眾尋找喜歡的運動愛好。

當日州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員劉醇逸、州參議員曲怡文等人也出席活動，為長者們帶來新年祝賀；選區包括班森賀的曲怡文指出，還在尋找合適的辦公室地點，但暫且會在選區內設立流動辦公室，派出專員為民眾解決民生問題，至於正式的辦公室地點，有了著落後會第一時間通知。

疫情 華人 香港

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