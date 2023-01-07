我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

又見華人參選 伍溢文主打治安、教育、降稅

記者顏潔恩／紐約報導
伍溢文(前排中間)近日宣布參選布碌崙第43市議員。(讀者提供)
伍溢文(前排中間)近日宣布參選布碌崙第43市議員。(讀者提供)

亞裔多數的布碌崙(布魯克林)第43市議會選區，繼兩名華裔參選人後，再有華人宣布參選；近日表達參選意願的布碌崙(布魯克林)前第20學區委員會委員伍溢文(Stanley Ng)表示，比其他參選人更熟悉該選區，以改善治安、完善教育政策、以及降低物業税三大政綱，尋求華人支持。

伍溢文表示，在布碌崙居住超過30年，是目前所有對手中在這裡生活最久，同時最了解當地的參選人，「我也不屬於任何政黨俱樂部」；他指，最近班森賀在重大盜竊等犯罪，比前期增長20%，為20年來最高，「我希望把資源投入警務，加強巡邏。」

「政治俱樂部是導致班森賀治安變差的主要原因，他們並沒有試圖推翻2019年通過的保釋改革法」，伍溢文說，本身的立場與他們相反，不僅想要推翻保釋改革法，如有需要，將全面資助警隊。

該選區包含布碌崙最好的學區之一，可當地初中仍需增設更多資優班項目，他主張增加這些名額，不僅如此，將啟用按成績錄取的政策，並重新啟動州考、取消抽籤錄取制度；他也認為，該選區的物業税較其他地區高，「之前的議員從來沒有推翻這個不公平的現象」，若當選將會爭取減低該區的物業税，跟其他區的稅率達成一致。

伍溢文說，由於不屬於任何的政黨俱樂部，手上擁有的資源不及其他對手豐富，「選民的一分一毫對我的競選工作很重要，我很需要你們的支持。」

第43選區涵蓋8大道、戴克高地和班森賀，有54%亞裔，被認為是「專門為亞裔畫出的選區」；除伍溢文外，目前已有州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)、松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀參選，競爭激烈。

布碌崙 亞裔 學區

上一則

綦書儀作品《吶喊》時報廣場大螢幕展出

下一則

「Yu and Me Books」19日新春派對 以書會友嘗美食

延伸閱讀

班森賀弒父變性人 錘起刀落證詞驚悚

班森賀弒父變性人 錘起刀落證詞驚悚
持槍搶羊頭灣亞裔店員 追緝3嫌

持槍搶羊頭灣亞裔店員 追緝3嫌
NBA／明星賽初期票選 詹姆斯還是人氣王、KD東區稱霸

NBA／明星賽初期票選 詹姆斯還是人氣王、KD東區稱霸
布魯克林植物園 16日至2月底周間可自由付費入場

布魯克林植物園 16日至2月底周間可自由付費入場
州參議員曲怡文就職 紐約州議會翻新頁

州參議員曲怡文就職 紐約州議會翻新頁

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

2023-01-06 07:02
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成