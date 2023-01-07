又見華人參選 伍溢文主打治安、教育、降稅

伍溢文(前排中間)近日宣布參選布碌崙第43市議員。(讀者提供)

亞裔 多數的布碌崙 (布魯克林)第43市議會選區，繼兩名華裔參選人後，再有華人宣布參選；近日表達參選意願的布碌崙(布魯克林)前第20學區 委員會委員伍溢文(Stanley Ng)表示，比其他參選人更熟悉該選區，以改善治安、完善教育政策、以及降低物業税三大政綱，尋求華人支持。

伍溢文表示，在布碌崙居住超過30年，是目前所有對手中在這裡生活最久，同時最了解當地的參選人，「我也不屬於任何政黨俱樂部」；他指，最近班森賀在重大盜竊等犯罪，比前期增長20%，為20年來最高，「我希望把資源投入警務，加強巡邏。」

「政治俱樂部是導致班森賀治安變差的主要原因，他們並沒有試圖推翻2019年通過的保釋改革法」，伍溢文說，本身的立場與他們相反，不僅想要推翻保釋改革法，如有需要，將全面資助警隊。

該選區包含布碌崙最好的學區之一，可當地初中仍需增設更多資優班項目，他主張增加這些名額，不僅如此，將啟用按成績錄取的政策，並重新啟動州考、取消抽籤錄取制度；他也認為，該選區的物業税較其他地區高，「之前的議員從來沒有推翻這個不公平的現象」，若當選將會爭取減低該區的物業税，跟其他區的稅率達成一致。

伍溢文說，由於不屬於任何的政黨俱樂部，手上擁有的資源不及其他對手豐富，「選民的一分一毫對我的競選工作很重要，我很需要你們的支持。」

第43選區涵蓋8大道、戴克高地和班森賀，有54%亞裔，被認為是「專門為亞裔畫出的選區」；除伍溢文外，目前已有州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)、松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀參選，競爭激烈。