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自主撥款經費開放 非營利組織速申請

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀6日呼籲選區內非營利機構積極申請自主撥款經費。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀6日呼籲選區內非營利機構積極申請自主撥款經費。(黃敏儀辦公室提供)

市議會通過2024財年預算，包括向非營利機構開放的自主撥款(discretionary funds)，法拉盛市議員黃敏儀6日呼籲選區內非營利機構積極申請，闡述他們面臨的困境，要求分配更多的資源，今年申請截止日為2月21日(周二)。

紐約市府的信息顯示，市議員每年會分配自主撥款給非營利組織，填補市府相關機構在社區服務上的空缺，市議會為此制定全面措施，以提高自主撥款經費使用的透明度和問責制；對此，黃敏儀表示，選區內的自主撥款經費將分配給有能力、誠信以及提供優質服務的組織，以滿足社區的需要。

根據紀錄，黃敏儀在2023財年向102個社區組織共分配了226萬元自主撥款經費；她指，為社區爭取與分配經費是市議員重要任務之一，自去年上任後，她確保選民與非營利組織了解相關信息，並協助爭取更多經費。

這筆資金將分給登記為非營利，且以社區為基礎的社會服務團體，除了常見的501(c)(3)組織，還包括其他類型的501(c)組織，有意申請的機構，須向市議會申請，2月21日截止，民眾可登錄https://reurl.cc/10Aa49查詢詳情。

此外，資本預算(Capital Budget)也是市議員經費事務一部分，這筆預算將用於升級設施、基礎建設項目與資本項目的較大、長期的投資，例如公立學校的建設、街道維護、公園設施升級等；第20選區的民眾若有任何疑問，請電(718)888-8747，或寄電郵至[email protected]諮詢詳情。

預算 法拉盛 紐約市

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