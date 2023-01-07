紐約市交通死亡數3年來首降 今年嚴打魯莽駕駛

2022年紐約市交通死亡人數實現三年來的首次下滑。(市長辦公室提供)

紐約市 距離交通事故「零死亡願景」(Vision Zero)似乎愈加接近，2022年全市交通死亡人數，為三年來的首次下降，行人死亡人數也接近歷史最低點；為了進一步改善全市交通狀況，市府計畫在今年將嚴打擊魯莽駕駛行為作為執法重點，以減少交通意外事故發生。

市長亞當斯 (Eric Adams)和市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，6日宣布，在去年初亞當斯政府上台後，2022全年的全市交通大幅改善，2022年的交通死亡人數實現自2019年以來的首次下降，比率達6.6%；行人死亡人數也同比減少了6.3%；騎士的死亡人數也自2019年以來，實現連續三年的減少；其中行人死亡人數更與全美該數據持續飆升的趨勢背道而馳。

市交通局將2022年數據，與市府推行「零死亡願景」前一年的2013年數據相比，發現2022年，全市交通死亡人數較2013年下降了14.7%；行人死亡人數下降了35.9%。與此同時，全美的行人死亡數字卻在大幅提升，達到了40年來的最高水平。

亞當斯認為，這意味著紐約市正在變得愈來愈安全，而自己將帶領市交通局繼續秉持「零死亡願景」目標，希望紐約市再也沒有人死於交通事故。

為此，他和羅格貴茲表示，將在2023年把交通嚴打目標，放在魯莽駕駛和有危險紀錄的駕駛者身上，並與州府合作，推出相關法律法規，規範紐約市存在的「瘋狂司機」行為。

市交通局表示，自疫情 以來，超速和魯莽駕駛一直是造成交通死亡事故的主要原因，此類慘劇多發生在高速公路。

羅格貴茲表示，今年該局將與市府、州府合作，提出立法建議，旨在提高魯莽駕駛者的責任感，並讓那些有不良紀錄的駕駛者離開路面；他說，市交通局已在去年12月進行相關提案，推動法定血液酒精濃度(BAC)從0.08%降低到0.05%，以問責危險駕駛者。