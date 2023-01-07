提升普選競爭力 亞潮萌提「最後五人競選」投票模式

亞潮萌日前攜手選舉機制倡導者舉行線上會議，討論「最後五人競選」的投票模式。(視頻截圖)

「亞潮萌」日前攜手選舉機制倡導者舉行線上會議，提出「最後五人競選」的投票 模式，對比紐約市 2019年改用「排序複選制選票」所帶來的好處，提升候選人在步入普選時的競爭力。

前市議員阿爾巴納塞(Sal Albanese)表示，約一年半前，許多對目前投票機制不滿意的民眾，組成無黨派倡導團體「New Yorker For Competitive Elections」，其中最大的訴求是將初選的投票機制從「排序複選制選票」(Ranked Choice Voting，簡稱RCV)，改成「最後五人競選」(Final Five Voting，簡稱FFV)。

他指出，在民主黨 選民占多數的紐約市，一旦選舉步入普選便勝負已定，通常都會由民主黨候選人獲勝，毫無懸念；可若在初選時選出五名候選人推入普選，將大大提高競爭力，各候選人會使出最佳狀態推動競選，不敢馬虎，這對選民而言是好事。

提出FFV投票機制的學者Katherine Gehl、Michael Porter，在撰寫的書籍「Political Industry」中分析，目前的機制並不給普羅大眾帶來好處，反而助長政客、或任何涉及政治的人的權威，成為他們操控的手段。

「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷表示，受到一些原因，如對政治程序不夠熟悉、或個人意向，許多亞裔選民直到進入選舉站時，才發現未登記入黨，結果沒能投票；而「最後五人競選」模式的其中條件，是在初選時無需入黨就能投票，避免以上事件繼續發生。

阿爾巴納塞說，為達成目標，他們必須擬寫法案，在「城市憲章」(City Charter)中修改選舉模式，目前已雇用一名選舉律師執行中；另一方面，在6月前必須收集6萬個簽名，無論黨籍，上交給市府官員及市議會，若市議會拒絕行動，則再收集另3萬個簽名，為可能發生的法律訴訟挑戰做準備。