紐約市電動公務車再換925輛 增315充電樁

市府將投資1000萬元聯邦撥款新購925輛電動車，以期實現紐約市2040年減少碳排放的目標。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布，市府將投資1000萬元聯邦撥款新購925輛電動車 ，包括廂型車、皮卡和清潔卡車，替換現有的燃油車，以期實現紐約市2040年減少碳排放的目標，並將在全市五區新增315個充電樁，為市民電動車充電提供更多方便。

亞當斯表示，氣候變遷威脅與日俱增，電動車是未來趨勢，將公務車改為電動車不僅有助於紐約市實現減碳目標，而且也將節省原本用於油費的開支；這也是市府首次採購電動廂型車和皮卡，包括382輛雪佛蘭Bolts、360輛福特E-Transit廂型車和150輛福特F-150電動皮卡，其中一些車還將分配給市警局用於巡邏。

同時，市府將為清潔局購入七輛全電動垃圾車，每輛價格52萬5000元，以及25輛油電混合掃街車；不過，電動垃圾車也有侷限性，清潔局長蒂池(Jessica Tisch)此前在市議會表示，電動垃圾車不能用作掃雪，因為每次充電後續航時間只有四小時。

此外，市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)局長匹諾克(Dawn Pinnock)表示，此次新增的300多個充電樁也將為紐約市加速向電動車轉型鋪平道路，目前紐約市有全州規模最大的充電系統，共有超過1360個充電樁和120個快充設備；蒂池則表示，新增的充電樁將讓更多市民更方便地由油車換為電車。

前市長白思豪(Bill de Blasio)任內曾定下2040年前將全市3萬輛公務車全部改為電動車的宏偉目標，目前該目標只完成了15%；截至去年9月，市府透露目前旗下有大約4000輛電動車，換車速度已經比原計畫快了三年。