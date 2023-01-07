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續航力不夠 電動垃圾車難鏟雪

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市的垃圾車在冬季也用作鏟雪車，市清潔局認為電動車將很難長時間運作。(美聯社)
紐約市的垃圾車在冬季也用作鏟雪車，市清潔局認為電動車將很難長時間運作。(美聯社)

紐約市垃圾車在冬季裡，也轉化成鏟雪車鏟除積雪，而為達到綠化減碳的目標，紐約市計畫逐步更換電動垃圾車；但市清潔局日前透露，電動車仍有諸多限制，且續航力不夠，難替代以汽油運作的垃圾車，完成冬季艱鉅的鏟雪任務。

作為州府2040年達到減碳排放的部分目標，市清潔局期望通過投資電動垃圾車，達到碳中和(carbon neutral)，但該目標恐怕受到電動汽車的限制而難以推行；當局期許在那以前將6000輛汽車由汽油轉為電動，但官員指出，目前還未找到電力足夠強大的電動垃圾車來鏟雪。

目前紐約市府的垃圾車，主要用於收集路邊垃圾，並配有犁(plow)以便在冬季時清理街道；而新購置的七輛由Mack訂製的電動後裝載垃圾車，每輛售價超過52萬3000元，預計在春季抵達。

可問題是，之前已有的電動垃圾車經測試後，發現在持續運作四個小時後就電量就耗盡，面對長時間且需要大馬力的鏟雪工作，此新的電動車恐怕無法負荷。

相較其他城市，紐約市在冬季時需要使用2100輛卡車，掃除每條街道，相等於1萬9000哩長的路；市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，為確保交通不受到影響，需要一個能持續運作12個小時的鏟雪車，但鑑於目前的技術，「我不覺得到了2040年走向完全電子化的目標可以達成。」

她指出，除非能夠解決鏟雪問題，否則在改造後裝載設備方面，無法取得重大進展；不僅如此，還要考慮到建設充電站及其他基礎設施的挑戰，如同特斯拉(Tesla)需要用到的增壓器，這些重型電動車也需要直流快速充電器，但當局目前只有13個這樣的充電器。

雖紐約市正努力擴大網路、實現這些目標，但仍須考慮現實層面，「這些充電站需占用額外的空間，且新建新的電力設施連接，也需要大量的資本投資。」

紐約市 電動車 減碳

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