紐約客談／首席法官提名 少數族裔應表態

紐約政壇近日鬧劇不斷，長島國會眾議員當選人桑托斯(George Santos)，履歷造假醜聞纏身，多方力勸辭職重選，但最後仍厚顏宣誓就任，隨即在議場遭孤立出醜，讓全美看紐約人的笑話。州長霍楚提名 溫和派法官，任州上訴法院首席法官，州參議會進步派選擇以通過決議案，將議會司法委員會編制放大，被指預謀提前封殺此提名。

首席法官人選，紐約亞裔 律師協會之前曾呼籲提名華裔法官翁家駒，如獲通過，將成為首位亞裔任此職位。但霍楚後來選擇同樣也能為西語裔創造歷史的拉薩爾(Hector LaSalle)。兩位法官都被歸類為溫和派，或可視為選舉時傾向進步派理念，但最終僅險勝的霍楚，選後有意回歸主流。這也激怒自認有輔選之功，且選後勢力擴張的進步派議員。很明顯，不論是翁家駒或拉薩爾被提名，因不符合進步派眼中的多數選民價值觀，都難逃被杯葛。

撇開族裔或創造歷史的光環，嚴重左傾的紐約市、紐約州，需要一位中立的首席法官，擔任司法最高仲裁的主事者。但擅長詭辯的議員，剛獲得州長點頭簽字，納稅人出錢加薪，立刻翻臉上演意識形態劇碼，為私利玩弄議會規則，卻高唱民主。

上訴法院之前裁定，州議會民主黨有意自肥的選區重劃違憲，已為今日局面埋下導火線，也折損了一位首席法官提早退休。此職位對紐約未來影響深遠，霍楚的提名，除經歷、理念符合資格，也有意在任內為少數族裔寫下新篇。但眼前這關，不論提名誰，都應在議會獲得公平、公開的聽證機會，別再讓人看紐約的笑話。