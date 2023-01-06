侵入大學點民宅 偷現金名表連2起

華人聚居的皇后區大學點 (College Point)，近日連發兩起民宅入室盜竊，竊賊偷走屋主在家中存放的現金、名錶等物，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據管轄法拉盛 及大學點的109分局，30日(周五)晚8時30分，警方接報，稱在大學點五大道交124街有民宅遭入室盜竊，受害男性表示，一陌生人強闖他的住宅，取走現金及手錶後逃逸。

根據知情人士，近日在大學點9大道交127街，一戶華人屋主也遭到入室搶劫，一名女性受害人帶孩子去吃午飯不到半小時，竊賊從家後門破入，打壞家中的攝像頭，竊取數萬元現金及家中財物後逃跑。由於害怕家中長者再次受害，屋主尚未報警，感嘆社區實在太亂。

根據市警局，在最近28天，法拉盛及大學點等109分局轄區，共發生77起入室盜竊，其中60起均為針對住家的入室盜竊，33起發生在夜間，24起發生在白天，還有三起無法確定作案時間。警方呼籲知情民眾對第一起盜竊案提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。