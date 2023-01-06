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雷哥公園連搶2女 非裔男威脅強暴

記者牟蘭／紐約報導
皇后區雷哥公園日前發生模式劫案，一名非洲裔男性在凌晨先後暴力搶劫一名亞裔女性與白人女性。(谷歌地圖)
皇后區雷哥公園日前發生模式劫案，一名非洲裔男性在凌晨先後暴力搶劫一名亞裔女性與白人女性。(谷歌地圖)

皇后區雷哥公園日前發生模式劫案，一非洲裔男子在凌晨先後暴力搶劫一名亞裔女性與白人女性，對其中一名受害人稱「如果我想，可以強暴你」，之後又脫掉另一受害人的褲子，逃之夭夭；至截稿前，嫌犯仍然在逃，警方呼籲深夜返家的女性，留意周邊環境。

根據市警112分局消息，一名23歲亞裔女性於2日凌晨2時24分，在布斯路(Booth St.)與桑德斯街(Saunders St.)附近被一非洲裔男子攻擊；受害人指，她從地鐵站走出後，一名穿紫色連帽衫的非洲裔男子，從後面推倒，對方搶走她的錢包，揚言「如果我想，可以強暴你」，騎電單車逃之夭夭。

20分鐘後，一名20歲的白人女子在99街與63路附近，被一名同樣穿著打扮的男子，從後攻擊，持刀威脅她交出錢財，隨後推倒受害者，強行脫掉她的褲子，騎電單車向不明方向逃竄。

警方提醒，女子深夜返家，盡量要求他人陪同，步行在偏僻的街道時，應留意周邊環境，若遇危險請立即撥打911求助。

警方呼籲，任何知情者可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

亞裔 地鐵站 桑德斯

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