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亞當斯2022治安成績：重罪激增、年末下降

記者張晨／紐約報導
2022犯罪率居高不下，市警展望新年進展。(記者張晨╱攝影)
2022犯罪率居高不下，市警展望新年進展。(記者張晨╱攝影)

紐約市亞當斯 (Eric Adams)聯合市警高層5日總結2022全年犯罪數據，檢視治安成績。數據顯示，去年全市重罪案激增22%，但在年末有下降趨勢，打擊犯罪的拉鋸戰可能在今年取得更大進展。對大量累犯和保釋制度爭議，市警舉例，2萬2000起有逮捕的商店竊案中，30％是相同327人所為，等於一年被捕20次。

2022年共發生12萬6537件重罪案，2021年該數字為10萬3388件；與2021年同期相比，12月犯罪率下降11.6%，謀殺等重罪也在當月大幅減少，重竊案下降25.9%，強暴案降11.5%，入室盜竊降10.2%。

但重罪攻擊、搶劫和竊車案的急劇增加仍然令人擔憂。與前一年相比，2022年重罪案增加2萬3000多起；與2021年相比，搶劫案增25%，重罪攻擊增12%，汽車盜竊案增32%。地鐵系統犯罪率增29%；政府樓內的重罪案也上升6.5%。

大量累犯和保釋制度爭議不斷，市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)表示，2022年有1200名罪犯因入室盜竊被捕，在第一次犯罪後的60天內又犯下另一起重罪案。

亞當斯說，一小部分的慣犯不斷破壞治安，市警今年將嚴打這些罪案頻發地區和累犯者；「這不僅是司法自由裁量權，這是一個產生不良後果的司法系統，允許這些人繼續在街道上遊蕩；12月的各項犯罪數據下降可以說明，市警朝著正確的方向努力。

亞當斯 地鐵 紐約市

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