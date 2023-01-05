致力中國鄉村教育34年 楊貴平獲公益獎

楊貴平獲得2022年度中國公益節的公益人物獎。(滋根基金會提供)

中國第12屆公益節近日在上海舉辦，紐約退休教師楊貴平，因創辦公益組織「滋根基金會」並堅持34年致力於中國鄉村教育資助事業獲得公益人物獎。該獎表彰在中國公益領域有傑出成就和突出貢獻的人士。談到挑戰與困難，楊貴平說：「有時回想這些年，我甚至不知道是怎麼堅持下來的。」

楊貴平的公益生涯始於1988年。當時她希望為中國做些事，但在台灣長大、美國生活，她對中國沒有什麼概念。友人清華大學教授毛健雄來自貴州，建議她去當地看看。

貴州曾經是中國最貧困的省份之一，觸動了楊貴平，也在心裡埋下一顆種子。作為老師，她相信「教育改變命運」。她在紐約成立「滋根基金會」，在美國募捐，資助中國貧困鄉村兒童，尤其是女童的教育。30餘年間，楊貴平幾乎每年都去中國考察，中國的面貌有很大變化，基金會做的事也不斷更新。2006年，中國對基礎教育不再收取學費，資助兒童上學的行動也自然走入歷史。

隨著中國鄉村的物質生活逐漸富足，新的變化和問題也隨之而來。自卑、拜金、道德缺失、社會結構凋零、生態環境惡化，「年輕人都走了，村裡只剩老人和留守兒童。我問自己：鄉村的前景在哪？」

授人以魚不如授人以漁。楊貴平發現，鄉村學校的課程，與鄉土文化和環境意識相關內容嚴重缺失。於是，「滋根」開始與北京 師範大學多元文化中心合作編寫教師培訓教材，培養鄉村教師的環境意識、環保常識以及適合鄉村地區青少年的教學技巧。「一個教授帶兩個研究生，再加上我們機構的人員，組成七人團隊，前後做了三年。」

教材編完後，「滋根」的工作人員深入基層，與縣級教育局 合作，培養本地教育人才，讓鄉村的孩子從小學會垃圾分類、生態耕作等理念和經驗。「很多老師都是當地人，對家鄉的事業有熱情。」縣級當局的很多基層員工也是本地人，都願意支持。

此外，他們還與中國農業大學社會學系合作，開展培養「鄉村帶頭人」項目，盼這些積極份子回鄉後能把所學理念傳播到十里八鄉，落地生根。

今天，「滋根」支持的項目已落地貴州、雲南、河北、山西、甘肅、河南、湖北、四川、安徽、浙江以及北京的100多個村鎮和3000多所學校。

「滋根」在美國、香港、台北和中國大陸各自建立獨立的非營利機構，在中國的機構負責項目的執行和落地，中國境外的機構則主要負責募款。這樣各司其職的操作，使項目在新冠疫情 中，即使中國嚴格封閉邊境，導致人員通行不暢，依舊能持續運行。同時，也使機構能夠小心翼翼地規避一些政治大環境帶來的不可抗風險。

楊貴平透露，「滋根」在美國每年大概能籌款50至60萬元。疫情期間，募捐自然受影響。不過，捐款者絕大部分都是專業人士，有固定收入，而且「滋根」從一開始的募捐理念就是「捐小錢，辦大事」，不需要一次捐很多，而是細水長流、貴在堅持。當然，這也需要更多的參與者。她說，近些年，也有越來越多從中國移民來美的人士加入募捐者行列。