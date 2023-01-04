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高速公路附近禁蓋學校法案 州長否決

記者和釗宇╱紐約報導
霍楚否決擬禁止在高速公路旁500呎範圍內新建學校的法案。(州長辦公室提供)
霍楚否決擬禁止在高速公路旁500呎範圍內新建學校的法案。(州長辦公室提供)

州議會此前通過法案，擬禁止在高速公路旁500呎範圍內新建學校，意在減少汽車廢氣對學生的影響；不過，這項法案遭到紐約市亞當斯(Eric Adams)反對，州長霍楚(Kathy Hochul)3日否決該法案，認為該法案與紐約市限制班級人數的目標不符。

霍楚表示，儘管他支持這項法案希望實現的目標，減少學生健康受汽車廢氣威脅，「遺憾的是，這項法案的限制過於嚴格，嚴重限制城市裡學校選址。」

她擔心這項法案影響紐約市的學校建設，認為事實上會讓許多需要學校的社區無法新建學校，導致學生通勤時間增長，而且也不利於執行紐約市公校班級縮小規模的新法；「紐約市未來需要更多教室空間，縮減班級規模，因此我不能支持這項法案。」霍楚否決該法案很大程度上是受到亞當斯的壓力，紐約市府對霍楚否決該法案表示歡迎。

這項法案提出的初衷是解決少數族裔學生學習環境不平等的問題，因為大部分少數族裔學生暴露在汙染的環境下，該法案還為學校空間較少的城市學校提供豁免；提出該法案的州參議員梅瑞秋(Rachel May)表示，「事實很簡單，學生和教職員工不應一直暴露在有害、有毒、噪音和高速公路各種危險的環境下。」她也表示，自己對和紐約市討論該法案持開放態度，並篤定未來幾周會再次提案。

紐約市學校建設用地及選址限制極多。(本報檔案照)
紐約市學校建設用地及選址限制極多。(本報檔案照)

紐約市 霍楚 亞當斯

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