高速公路附近禁蓋學校法案 州長否決

霍楚否決擬禁止在高速公路旁500呎範圍內新建學校的法案。(州長辦公室提供)

州議會此前通過法案，擬禁止在高速公路旁500呎範圍內新建學校，意在減少汽車廢氣對學生的影響；不過，這項法案遭到紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)反對，州長霍楚 (Kathy Hochul)3日否決該法案，認為該法案與紐約市限制班級人數的目標不符。

霍楚表示，儘管他支持這項法案希望實現的目標，減少學生健康受汽車廢氣威脅，「遺憾的是，這項法案的限制過於嚴格，嚴重限制城市裡學校選址。」

她擔心這項法案影響紐約市的學校建設，認為事實上會讓許多需要學校的社區無法新建學校，導致學生通勤時間增長，而且也不利於執行紐約市公校班級縮小規模的新法；「紐約市未來需要更多教室空間，縮減班級規模，因此我不能支持這項法案。」霍楚否決該法案很大程度上是受到亞當斯的壓力，紐約市府對霍楚否決該法案表示歡迎。