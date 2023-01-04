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庇護客危機再起 亞當斯求助聯邦

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯表示，紐約市已無空間繼續安置庇護客，他表示庇護客危機已經讓美國蒙羞，並繼續呼籲總統拜登作出回應。(市長辦公室提供)
亞當斯表示，紐約市已無空間繼續安置庇護客，他表示庇護客危機已經讓美國蒙羞，並繼續呼籲總統拜登作出回應。(市長辦公室提供)

紐約市庇護客危機仍未解除，科羅拉多州近日也開始送越境庇護客至紐約市和芝加哥，讓問題雪上加霜；市長亞當斯(Eric Adams)3日表示，已無空間繼續收容，庇護客危機讓美國蒙羞，呼籲總統拜登，為紐約市提供10億元的紓困金。

亞當斯在接受WABC訪問時表示，「我們已接收超過3萬名庇護客，需要庇護場所和食物，兒童教育，還需要健保和許多基本資源；我們昨天收到科羅拉多州長通知，開始送庇護客到紐約和芝加哥等庇護城市；讓地方政府承擔這種全國性的責任是不公平的，我們已經完成職責，酒店已經沒有空間。」

他說，「庇護客危機對紐約的生活造成負面影響，不利於為市民提供所需要的服務；這是一個全國性的羞辱，我們必須做出合適的回應，這是拜登總統和民主黨的問題。」

民主黨科州州長波利斯(Jared Polis)在3日的一份聲明中表示，科州70%的無證客只是過境，州府正在與非營利機構合作，幫助庇護客到達他們想去的最終目的地。

科州首府丹佛距離無證客人滿為患的德州邊境城市艾爾帕索(El Paso)700哩，德州州長艾伯特(Greg Abbott)仍在持續送無證客到紐約；波利斯表示，許多被送往紐約的無證客在科羅拉多因為天氣原因和人手短缺遭遇延誤，「人們不應該在這些為了逃離壓迫的庇護客身上玩政治，在科羅拉多，我們踐行自己的價值，給人們尊重和尊嚴。」

根據市府數據，去年春季以來，已有大約3萬5700名庇護客湧入紐約市，其中超過2萬4000人被安置在全市68個緊急庇護所和四處救濟中心；市長發言人萊維(Fabien Levy)表示，庇護客的實際數量可能高於統計，因為還有一些人在親友處居住。

市長亞當斯之前關切庇護客及其子女安置。(市長辦公室提供)
市長亞當斯之前關切庇護客及其子女安置。(市長辦公室提供)

庇護 紐約市 無證客

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