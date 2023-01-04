州議會新會期開啟 教育議題成焦點

學校資金、特許學校、心理健康等將成為2023年州議會關注的教育議題。(市府提供)

州議會新會期的教育 相關會議將於今日(3日)開啟，備受關注的學校資金補助、特許學校上限取消、心理健康 問題應對和市長公校控制權的延長等議題，預計將在今年獲得定論。

教育經費投資

通貨膨脹使依照現行的各學區經費計算方法(Foundation Aid formula)支出上升，由於全國面臨經濟衰退風險，人們擔心議員是否能履行去年承諾，即撥款數十億元為經費計算方法提供全部資金；因為高通膨使預計的2023至2024學年的撥款，從19億元提升到27億元。

「我的同僚們承諾將保證這項援助獲得完全的兌現」州參議員、州參議會紐約市 教育委員會主席劉醇逸表示，「這也是州長自我要求的任務。」霍楚(Kathy Hochul)去年同意履行各學區經費計算方法，但沒有回應是否會支付27億，「目前還沒聽到她反悔。」

特許學校擴張

而在去年的州長競選中，霍楚承諾支持取消特許學校上限，但她的辦公室拒絕透露是否會在今年推動取消這一限制。「我不指望她觸及這個問題」劉醇逸表示，因為霍楚在被問及是否支持取消時，只簡單回答「是」，「這與積極追求和回應不一樣。」

根據規定，紐約州有460間特許學校獲批經營，其中紐約市有290所，在2019年已達到上限。目前，紐約市特許學校的入學率持續增長，但公校的入學率則不斷下降。在霍楚的競選籌款中，雖然收到來自支持特許學校政治組織7萬元捐款，但也收到來自各級教師工會18.6萬元；這些工會反對特許學校的擴張。

學生心理健康

由於疫情而加劇的學生心理健康問題，但學校招聘不到合適和充足的心理人員。州校長委員會(Council of School Superintendents)表示，這已成為各校向州府反應的最大問題，在州議會聽證會也被反覆提及。聯邦教育補助成為心理健康項目的主要「金援」，幫助學校雇用的心理老師獲得減稅、養老金福利等，以此吸引更多的人才，「具體還能有怎樣的優惠我們也在嘗試，但這些補助是最直接簡單的吸引方法，需要更多針對性的資金。」

市長控制權延長

去年最後一刻才塵埃落定的紐約市長公校控制權法案，在新的一年將繼續成為議員們討論的項目。劉醇逸表示，議員們將在今年開始研究全國各地學校的管理制度，並與「紐約市持續了20年的市長控制權比較」，如何更好的推動學校的發展。

劉醇逸拒絕透露其他細節，包括是否舉辦聽證會或正式審查等；但教育媒體Chalkbeat表示，劉醇逸的回應顯示議員們相比在2024年再次決定延長紐約市長控制權，對城市教育管理權的變化有更大的興趣。