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皇后區社委會招新血 華人發聲維權好機會

記者許君達╱紐約報導

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)辦公室3日宣布，2023年社區委員會已開放新成員申請，截止日期為2月16日。

本年度申請可以在網上填寫並提交，申請網址為www.queensbp.org/communityboards。申請人無需公證，也不需要親自將材料送到區長辦公室。所有新申請人和希望連任的申請人，都必須在2月16日前提交申請材料，獲准後，任期將從今年4月1日開始。

區長理查茲在任期間，一直努力改善皇后區14個社區委員會長年存在的人員結構不平等問題。根據前兩年的數據，皇后區共收到1825份申請，其中年輕人和女性的數量比往年有較大的提高。此外，成員的多樣性也提高，西語裔、非裔、亞裔以及性少數族群的比率都有提升。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得在皇后區第七社區委員會擔任委員已有20多年，他提醒有心服務社區的人，千萬不要小看社區委員會。他認為，社區委員可以算是一種門檻較低的議員，職能與議員相似，都是為所在的社區和居民發聲、爭取權益。

「最重要的是質詢權」杜彼得表示，政府在推動重大項目之前都會向社區委員會諮詢，如果委員會不反對並為其背書，政府就會面對更小的壓力。雖法律並未授予委員會否決權，但如果政府不顧委員會的意見強推政策，委員會出面提出挑戰也會比利益受損的居民個人要有力得多。他舉例，前年法拉盛市中心劃設公交專用道時，並沒有採納社區委員會的意見，此後，委員會成員提起訴訟，並成功拿到法庭禁制令，迫使政府暫緩計畫並重新考量。

杜彼得希望更多華人能加入，不過也提醒：委員完全是志願服務，開會時「連水都不會發」，而且人多嘴雜、討論的時候通常很浪費時間，有強烈責任感和耐心的人才能堅持。此外，討論議題時，委員需要對本社區有充分瞭解和豐富的知識才能勝任。「不想丟人現眼，就一定要做好紮實的功課。」

皇后區所有社區委員會成員都是由區長根據城市憲章任命，其中一半的任命由各區市議員提名。每個委員會約有50名成員，每次任期兩年。

皇后區 法拉盛 亞裔

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