皇后區社委會招新血 華人發聲維權好機會

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)辦公室3日宣布，2023年社區委員會已開放新成員申請，截止日期為2月16日。

本年度申請可以在網上填寫並提交，申請網址為www.queensbp.org/communityboards。申請人無需公證，也不需要親自將材料送到區長辦公室。所有新申請人和希望連任的申請人，都必須在2月16日前提交申請材料，獲准後，任期將從今年4月1日開始。

區長理查茲在任期間，一直努力改善皇后區14個社區委員會長年存在的人員結構不平等問題。根據前兩年的數據，皇后區共收到1825份申請，其中年輕人和女性的數量比往年有較大的提高。此外，成員的多樣性也提高，西語裔、非裔、亞裔 以及性少數族群的比率都有提升。

法拉盛 華商會首席顧問杜彼得在皇后區第七社區委員會擔任委員已有20多年，他提醒有心服務社區的人，千萬不要小看社區委員會。他認為，社區委員可以算是一種門檻較低的議員，職能與議員相似，都是為所在的社區和居民發聲、爭取權益。

「最重要的是質詢權」杜彼得表示，政府在推動重大項目之前都會向社區委員會諮詢，如果委員會不反對並為其背書，政府就會面對更小的壓力。雖法律並未授予委員會否決權，但如果政府不顧委員會的意見強推政策，委員會出面提出挑戰也會比利益受損的居民個人要有力得多。他舉例，前年法拉盛市中心劃設公交專用道時，並沒有採納社區委員會的意見，此後，委員會成員提起訴訟，並成功拿到法庭禁制令，迫使政府暫緩計畫並重新考量。

杜彼得希望更多華人能加入，不過也提醒：委員完全是志願服務，開會時「連水都不會發」，而且人多嘴雜、討論的時候通常很浪費時間，有強烈責任感和耐心的人才能堅持。此外，討論議題時，委員需要對本社區有充分瞭解和豐富的知識才能勝任。「不想丟人現眼，就一定要做好紮實的功課。」

皇后區所有社區委員會成員都是由區長根據城市憲章任命，其中一半的任命由各區市議員提名。每個委員會約有50名成員，每次任期兩年。